Cómplice de corrupción, quien no vote por Morena: AMLO

Veracruz

Andrés Manuel López Obrador aseguró que darle un voto a cualquier otro candidato que no sea de la coalición que encabeza, Juntos Haremos Historia, "es ser cómplice de la corrupción".

Durante los mítines de este lunes en Puebla y Veracruz, dos de los cuatro padrones electorales más grandes del país, el tabasqueño le pidió a sus simpatizantes "voto parejo" por los abanderados de Morena, PT y PES.

"Imagínense que soy presidente y tengo que tratar con la esposa de Moreno Valle, ¡es una incomodidad!, yo quiero hacer pareja con Miguel Barbosa", enfatizó en Tepeaca, Puebla.

"Hay la estrategia de nuestros adversarios de que ya dan por hecho que voy a ganar la Presidencia, pero están pensando que ellos van a ganar la gubernatura, me he dado cuenta, porque manipulan las encuestas", abundó en Orizaba, Veracruz.

Más tarde en Córdoba, López Obrador rechazó a quienes "se confunden y hablan de voto cruzado".

"No es que me cae bien Andrés Manuel, no es que me cae bien 'Andrés Manuelovich', me cae bien el 'Peje', pero para gobernador lo voy a pensar, para senador lo voy a pensar, para diputado federal lo voy a pensar... ¡Nada de eso!, es cambio sí o cambio no, corrupción u honestidad", exclamó.

Respecto al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, destacó que sus cuestionamientos "no es un asunto personal, pero no es posible que quiera dejar al hijo", por lo que le pidió "que se tranquilice, se serene, no vamos a caer en ninguna provocación, amor y paz".





VJCM