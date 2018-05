Taxímetros digitales, sin justificación ni sustento: Mikel

Ciudad de México

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, dijo que la implementación de tabletas digitales como nuevo sistema de cobro en los taxis de la Ciudad de México, es una medida que no tiene justificación ni sustento.

Después de sostener un encuentro con vecinos de Coyoacán, Arriola propuso eliminar la instalación de tablets, pues aseguró que es algo “que no se debe hacer” porque no se consultó y los costos serán con cargo al taxista y al usuario.

Anunció que también buscará digitalizar la revista vehicular de este sistema de transporte, además de que el cambio de imagen de estos correrá a cargo del gobierno capitalino.

“Las tabletas es un programa que no tiene ninguna justificación, ni sustento; llegando al gobierno tendríamos que eliminarlo por no ser una buena política pública y pues los gastos hoy en los que incurren son precisamente por culpa del gobierno de la ciudad”, dijo.

“Los taxistas son muy sensibles a los gastos del propio taxi y de ahí sacan su utilidad. Si los gastos del taxi se incrementan permanentemente la utilidad del taxista se va reduciendo”, agregó.

Criticó que se contratara a una empresa para implementar la nueva norma, pues afirmó que no hay transparencia en el acuerdo y no se sabe si es asignación directa, por lo que le pidió a los taxistas que de manera coordinada ajusten y reformen este tema.

“A mí me parece que no se debe hacer porque no se consultó a nadie y los costos son con cargo a los diversos costos que ya tienen los taxistas, y eso obviamente no es en beneficio de nadie”, apuntó.

“Por ello les pido expresamente su voto”, comentó.

Agregó que se deberá sacar de circulación a los taxis irregulares, sin embargo, advirtió que habrá un programa de alineación para abriles un espacio como taxistas, además de igualar las condiciones que tienen respecto a las de un sistema de transporte privado como Uber.

“A todos yo les ofrezco una desregularizacion para que no nos fijemos si el taxi no tiene un tapete sacarlo de circulación, son elementos que le dan a los supervisores para extorsionar a los conductores. Vamos a desregularizar el transporte de los taxistas para que haya más oportundiad y no haya altos costos para regular”, concluyó.

