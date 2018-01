Mikel critica que Barrales y Sheinbaum no acepten debate

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, criticó la falta de voluntad política de la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, y la del PRD, Alejandra Barrales, para realizar un debate.

El ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que ambas “han hecho oídos sordos al planteamiento de un ciudadano”, e insistió en sostener un intercambio de ideas con ellas para contrastar compromisos sobre los problemas de los capitalinos.

Al concluir una reunión con integrantes del Colegio de Ingenieros, Arriola aseguró que en cuanto reciba una señal de aceptación de las precandidatas, él se encargará de organizar el encuentro.

Añadió que espera que este planteamiento sea tomado de manera positiva, porque la intención “es contrastar ideas y es que yo jamás atacaría en los personal a nadie, jamás me iría por el recurso fácil de la descalificación”.

“El no contrastar compromisos significa que no hay compromisos o no hay disposición democrática para que la gente conozca los planteamientos", argumentó.

"En un proceso democrático de elecciones, lo más importante para la gente es tener información para tomar información racional y si no tenemos la información de lo que plantean ellas, no estamos utilizando bien los recursos que nos da el proceso democrático”, añadió.

Detalló que es de suma importancia conocer la opinión de todos los precandidatos en temas como aborto, familia y matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros.

Durante su reunión con ingenieros, Arriola Peñalosa expuso que el sistema de reconstrucción de la capital se ha burocratizado, y que se deben agilizar los mecanismos del proyecto de recuperación tras el sismo del 19 de septiembre pasado.

“Parece que el plan de reconstrucción se ha empantanado, eso es lo que yo pude percibir. Hay mucha gente desesperada, yo no he querido politizar el asunto porque mucha gente está sufriendo”, manifestó.

Añadió que el primer diagnóstico que tiene de las actividades es que “no se ha avanzado” y urgió a generar un decreto de emergencia para facilitar los problemas sobre la tenencia de viviendas, acreditación de propiedad, solicitud de un préstamo, entre otros.

Dijo que el próximo viernes sostendrá una mesa de diálogo con asociaciones civiles para escuchar propuestas sobre planes de recuperación de la ciudad.

“Una alternativa sería buscar dinero y recursos frescos para simplemente inyectarlos a la reconstrucción, que se inyecten a partir de instituciones privadas y eso ya saque a todos de este programa de la burocratización", dijo Arriola.

"Si se quiere en lo privado hacer un proyecto de reconstrucción, pues yo creo que sería mucho mejor que tener que agitar este burocratismo que está atascando las cosas”, concluyó.

