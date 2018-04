Elección por CdMx será entre Sheinbaum y yo: Mikel

Ciudad de México

Después del primer debate oficial, el candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, dijo que la elección del próximo 1 de julio será entre él y su contrincante por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum.

Después de reunirse con ex constituyentes de su partido, el aspirante afirmó que se encuentra en empate técnico con la candidata de Por la CdMx al Frente, Alejandra Barrales, y enfatizó que cada semana sube de puntuación en las encuestas.

-¿(La elección) podría ser entre tú y Sheinbaum?

"Ya hay que ver ese escenario, con este nivel que traemos de avance no ha habido semana en que no avancemos, me parece que es un dato muy positivo para la competencia", respondió, “cada semana subimos en las encuestas”.

"La tendencia de Barrales reduce puntos de intención cada semana, y nosotros ganamos; yo creo que vamos a buen ritmo y nuestro siguiente objetivo es superar al primer lugar, precisamente por tendencia”, apuntó.

Resaltó que alcanzar en las encuestas un porcentaje de 20 por ciento es histórico y un gran logro para su partido.

“Estamos siendo cada vez una opción para los votantes que nominalmente estaban con el Frente, principalmente, para los panistas”.

Destacó que aún faltan 70 días para la elección y continuará haciendo recorridos para escuchar a los vecinos, además de que seguirá señalando los errores de ambas candidatas.

Arriola Peñalosa señaló que el trabajo, en la Asamblea Constituyente, que se realizó para elaborar la Constitución de la Ciudad de México “fue resultado de una negociación política” y muestra de ello es que aún hay artículos del texto constitucional impugnados.

Urgió a Asamblea Legislativa a diseñar buenas leyes secundarias para lograr buenas políticas públicas en la capital.

“Yo creo que lo qué hay que hacer es con la legislación secundaria, sin violentar la Constitución", comentó.

"Hay que mandar señales a los mercados de competitividad, de que vamos a desregularizar y a desaparecer instituciones como el INVEA, que no sirve. Vamos a tomar decisiones en el marco constitucionales que también fortalezcan al poder del jefe de Gobierno”, señaló.

Sin embargo, reconoció que este texto también tiene aspectos positivos como “reconocer a la capital como un ente autónomo”.

