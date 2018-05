Mikel pide auditar recursos de parquímetros en la CdMx

Ciudad de México

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, exhortó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a realizar una auditoría fiscal a las empresas encargadas de recaudar los recursos de los parquímetros instalados en la Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS: Mikel propone que Juegos Olímpicos 2032 sean en CdMx

El candidato priista también pidió a la Asamblea Legislativa (ALDF) llevar a cabo una revisión fiscal a la Secretaría de Finanzas, porque no han entregado a los colonos el 30 por ciento de lo recaudado para realizar mejoras en las colonias.

“Urge una auditoría a esos recursos porque son recursos frescos que se están recaudando todo el tiempo en el sistema”, dijo tras reunirse con representantes de iglesias cristianas.

“Todo el tiempo hay alguien que los recoge y los lleva a algún lado, a alguna cuenta de bancos hay que ver a cuenta depositan y a qué nombre están; es un trayecto muy natural que nos deben de explicar. Debemos ver qué están declarando las empresas como utilidad fiscal, es muy importante porque ahí le va a doler a las empresas”, añadió.

Arriola destacó que esta acción se debe realizar a la falta de transparencia qué hay en el manejo de estos recursos, principalmente, en época electoral.

Asimismo llamó a las instancias correspondientes a comenzar investigaciones para evitar “pensar que están desviando recursos para usos que no son legales”.

“No hay información suficiente de la Secretaría de Finanzas sobre los parquímetros. No se han transparentado los recursos que se van a mejorar de las colonias. Es dinero en efectivo que paga la gente en los parquímetros, que tiene un componente de reinserción para las colonias”, comentó.

“No han sido capaces de ser transparentes en esas cuentas, de sobretodo cumplir la promesa que se hizo cuando se instalaron todos los parquímetros para las mejorar que quisieran los vecinos”, manifestó.

El aspirante resaltó que, de ganar las elecciones, aclarará cada peso recaudado y enfatizó que “primero lo que no se ha utilizado y cómo se va a utilizar”.

Finalmente, aclaró que el sábado pasado acudió al Zócalo a saludar a un pastor cristiano y dijo que ningún momento tuve intención de dar mensajes.

TE RECOMENDAMOS: Mikel plantea padrón público de concesionarios en CdMx

“Simplemente fui, saludé y no me subí al temple como algunos dijeron con mala intención, somos candidatos y no debemos participar en actos religiosos”, explicó.

Destacó que continuará reuniéndose con diferentes organizaciones religiosas porque en 20 años no los han escuchado y tienen inquietudes en inseguridad, así como corrupción.

“Hemos desarrollado un muy buen acercamiento con diversas iglesias a lo largo de esta campaña, siempre respetuosos del marco legal, obviamente no generando un acto político sino acercamientos para revisar lo que están pensando y quieren de los candidatos”, concluyó.

FLC