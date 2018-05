Barrales, Mikel y Osornio contra Sheinbaum por Rébsamen

Ciudad de México

Alejandra Barrales encabezó la embestida contra su adversaria, Claudia Sheinbaum, desde el primer debate donde señaló presuntas omisiones y corrupción de la ex delegada de Tlalpan durante el sismo del pasado 19 de septiembre.

Tras de ella, siguieron los demás candidatos con las acusaciones, aquí lo que dijeron en este segundo debate.

TE RECOMENDAMOS: Candidatos se centran en ataques en segundo debate

El tema de la reconstrucción fue uno de los temas seleccionados para que los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México hicieran sus propuestas.

A pesar de que el tema eran las propuestas para la reconstrucción, los candidatos hicieron uso de su tiempo para atacar a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, pues afirmaron que en su gestión hubo corrupción y opacidad en el manejo de recursos destinados para apoyar a los damnificados.

La primera en tomar la palabra para este tema fue la propia Claudia Sheinbaum que pospuso hasta la ronda posterior sus planteamientos en torno al tema.

Alejandra Barrales reviró que era lógico que Sheinbaum no quisiera contestar, ya que era responsable de la tragedia del colegio Rébsamen:

"Resulta obvio que la candidata Sheinbaum no quiera hablar del tema de la reconstrucción, todos sabemos por qué. Yo quiero utilizar mi tiempo para hacerles justicia a gente que hoy no tiene voz y por supuesto tenemos justicia pendiente para ellos, me refiero a los padres del Rébsamen que me pidieron que el día de hoy le diéramos voz en este evento. Yo quiero pedirles que escuchemos este audio que nos está enviando uno de los padres", dijo mientras reproducía un audio:

Yo te digo a ti, yo tuve que venir a reconocer a mi hija. Yo te reto a revisar documento por documento en donde dices que tú eres inocente. Yo te reto a que realmente tus omisiones, irregularidades y corrupción es la muerte de mi hija.

TE RECOMENDAMOS: Tengo la conciencia tranquila: Sheinbaum sobre Rébsamen

"Estamos escuchando a Alejandro Jurado, él es el padre de Paola que perdió la vida en el colegio Rébsamen y todavía es fecha en la que no sabemos cuáles son las causas. Le pedimos justicia y le pedimos respuesta a Claudia Sheinbaum", finalizó su intervención Barrales.

Le siguió el abanderado del PRI, Mikel Arriola: "Claudia, mírame a los ojos. Lamentablemente por tu ausencia, corrupción e ineptitud se perdieron 25 vidas en un colegio. Si hubiera justicia en esta ciudad, tú deberías estar en la cárcel. Los gobiernos de Morena y del PRD tienen a 28 mil personas sin casa y sin esperanza. Yo voy a ir a verte a la cara damnificado y voy a ofrecerte tres cosas: demoler de inmediato los edificios, reconstruirlos sin costo para ustedes, ya han pagado mucho en lo anímico, y tercero: meter a la cárcel a ya saben quién por corrupta e incompetente".

En la misma línea, Lorena Osornio gastó su tiempo en reclamarle a la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia: "Me ha dicho la gente, en Xochimilco, pero principalmente en Tlalpan, en Tlalpan los padres de familia, los vecinos dicen: 'Claudia, ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué no saliste a las calles el día de la desgracia". Ellos piden justicia, y en mi gobierno es lo primero que vamos a hacer. Insisto mucho en modificar el código penal de la Ciudad de México. Es necesario que le hagamos justicia a toda aquella gente que quedó sin casa, a los estudiantes, a los niños del Rébsamen. Es una tristeza que en este momento, y estoy hablando en general a todos los candidatos, que el día del sismo nadie estuvo en las calle, principalmente, Claudia, que fue una de las delegaciones más lastimadas y ahora salen a pedir el voto, eso es tener vergüenza, eso es lo que dice la gente".

Claudia Sheinbaum expresó: "Para las víctimas del sismo, toda mi solidaridad, lo he dicho siempre voy a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia".

A Barrales le contestó: "Te lo digo de nuevo, Alejandra, es vil utilizar esto como centro de la campaña electoral. Pero te voy a decir la mayor vileza: 8 mil millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México destinados para la reconstrucción, todos los comisionados ciudadanos renunciaron por la opacidad del fondo. 3 mil millones de pesos de esos, 8 mil están siendo utilizados para la compra del voto en favor de Alejandra Barrales mientras los damnificados están desamparo, en el abandono".

"Cuando fui jefa delegacional en Tlalpan nunca le di vuelta a los problemas. Hicimos un programa integral de reconstrucción, lo pueden preguntar a los damnificados y lo pueden preguntar también a las personas de Tlalpan, es el único programa que atiende de manera integral a los damnificados", así finalizó Sheinbaum sobre el tema de la reconstrucción y el caso del colegio Rébsamen.

>>>Barrales reta a Mikel

Los ataques no se centraron en Sheinbaum, pues Mikel revivió el asunto del patrimonio de Alejandra Barrales, quien lo retó a demostrar que tiene un departamento en Polanco; de lo contrario, debería renunciar a su candidatura.

Mikel había dicho que Barrales tenía una propiedad en Nueva York y en Polanco, esto molestó a la candidata del Frente, quien respondió:

"No tengo suegro que me mantenga. Te reto a que demuestres que tengo un departamento en Polanco; si lo demuestras, renuncio a mi candidatura. Si no, renuncia tú por mentiroso".

Los moderadores cuestionaron al aspirante del PRI si quería usar su tiempo de réplica, pero lo rechazó y durante todo el debate el candidato evadió responderle a Barrales.





EB