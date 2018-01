Mikel critica suspensión de verificación en CdMx

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, acusó que el gobierno de la Ciudad de México no tiene "una política real" en materia ambiental para combatir la mala calidad del aire, pues, dijo, cada vez son más frecuentes las contingencias.

Tras correr 10 kilómetros en la pista de El Sope en Chapultepec, el aspirante criticó que las autoridades capitalinas eliminarán la verificación vehicular en el primer semestre del 2018, porque la calidad del aire puede empeorar y no hay estrategia para combatirlo durante este tiempo.

Rechazó la falta de prevención sobre este tema, porque desde hace meses se tenía conocimiento de la instalación de nuevos equipos de revisión en los verificentros, y a pesar de ello no intentaron "resolver el problema sobre la marcha, y lograr verificación".

"Todo el tiempo nos han dicho que la verificación vehicular es un elemento para controlar la contaminación, y si la contaminación en vez de bajar, sube. Si no verificamos la primera etapa del 2018 pues contradice lo que nos ha dicho el gobierno de manera recurrente y reiterada: 'la verificación no es para recaudar ni para molestar al ciudadano, sino para bajar contaminación'. Nosotros los ciudadanos hemos dicho si nos aventamos a verificar dos veces al año, pero ahora nos dicen que no es malo que no verifiquemos", expresó.

Detalló que el gobierno capitalino no ha explicado por qué sólo serán 55 verificentros nuevos y no los 74 con los que se contaban, "nos quedamos con 33 por ciento menos de lugares para verificar, habrá menos puntos para verificar y deben explicar esto".

"Vemos con preocupación que la calidad del aire no mejora. En 2017 tuvimos apenas 21 días con buena calidad del aire en la capital, y vemos que habrá problemas en esta temporada de invierno otra vez. No hay una política real para el tema. Tuvimos la etapa de contingencia más amplia en mayo de que se tenga registro, y es que fueron siete días", enfatizó.

Dijo que el programa Hoy No Circula no ha funcionado de manera de manera correcta porque se han reducido las emisiones primarias (carros particulares), pero las secundarias (transporte de carga) han incrementado.

"No es posibles que mil 800 vehículos de servicio de la ciudad tengan más de 40 años, no puede ser que no haya políticas de ese servicio pesado. Además se ha incrementado el número de vehículos particulares y es que se busca con este programa que usen trasporte público, pero no se construye ni un kilómetro de Metro", dijo.

Manifestó que otro gran problema que atraviesa la ciudad es la falta de movilidad, y es que las autoridades capitalinas no concluyeron en tiempo y forma la Línea 7 del Metrobús, además de que no hay proyectos de ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Por lo anterior, urgió al mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, a que antes de concluir su administración "por lo menos deje un proyecto de Metro porque para el que llegue será mucho más fácil, en ese caso seré yo, será fácil y rápido empezar a construir una línea".

Asimismo dijo que las quejas de los habitantes de las 16 demarcaciones se centran en movilidad, distribución del agua y seguridad, puesto que en este último rubro nos han denunciado que se han incrementado los asaltos y violencia en el transporte público.

Afirmó que este 2018 es la oportunidad para que los capitalinos "le den la vuelta a los gobierno clientelares de la izquierda, tanto Morena como PRD", y es que han convertido los servicios públicos "una pesadilla".

Finalmente, recalcó que las reflexiones que ha realizado de los principales problemas de la capital le ha ayudado a subir significativamente en las encuestas.





