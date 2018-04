Mikel: no me avergüenza ser el candidato del PRI

Ciudad de México

El candidato del PRI a la Jefatura del Gobierno, Mikel Arriola, dijo que no está avergonzado ni arrepentido de ser el abanderado de partido tricolor en las elecciones de julio.

El ex titular del IMSS comentó que no le cuesta trabajo desmarcarse de "los que han desprestigiado al PRI" asegurando no ser como los ex gobernadores priistas Javier Duarte y Roberto Borge.

"Estoy muy orgulloso del encabezar este esfuerzo, que muestra todos los grupos y a todas las expresiones del propio partido, pero también a mí no me cuesta ningún trabajo desmarcarme de los que han desprestigiado al PRI, que no soy ningún Duarte y ningún Borge", dijo durante un evento con estudiantes y académicos de la Universidad Anáhuac.

TE RECOMENDAMOS: Embargan 22 inmuebles a mamá de Roberto Borge

Cuestionado sobre su propuesta de llevar a consulta prohibir el aborto así como el matrimonio igualitario, reiteró su postura del derecho de los niños a tener papá y mamá.

"Nunca condené a nadie, no hable de prohibirle los derechos a nadie y como autoridad yo tengo que respetar esos derechos", puntualizó.

Adelantó que están preparando una denuncia por la compra de votos, pues "queremos que sea una denuncia transversal, estas prácticas que se están dando (en las delegaciones) Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, es donde hemos nosotros identificado estas malas prácticas".









irh