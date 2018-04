Mikel buscará modificar reglamento de tránsito

Ciudad de México

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, afirmó que el reglamento de tránsito de la Ciudad de México debe "ser sólo de dos páginas y no de 200, que más que obligaciones, son 200 formas de robar", por ello dijo que buscará modificar este documento.

En entrevista posterior a sostener un encuentro con motociclistas, el aspirante priista detalló que algunas cosas que se deben reconsiderar de este documento son: la vuelta continua a la derecha, examen para obtener licencia de conducir, entre otras.

Manifestó que su intención es que haya un reglamento "eficiente y sumamente adelgazado por una política de desregularización para evitar que a la gente le pidan dinero por todo".

TE RECOMENDAMOS: Debates para acusaciones tienen harta a la gente: Mikel

"Vamos a la inversa. Ya nos volvieron a sumar más prohibiciones al reglamento de tránsito. ¿Por qué tener tantos artículos en el reglamento de tránsito cuando nos interesa es que la gente sepa manejar? Tenemos que tomar el documento y hacerle un filtrado, como si le pusieras un filtro a una receta de cocina, y que se quede todo el bagazo porque eso es lo que nos está ahogando. Esto le da a los policías facultades para extorsionar a la gente. Dos hojas debe tener, y ahí deben estar las obligaciones del conductor y del policía de tránsito, así como derechos de ambos", resaltó.

Agregó que ese documento está lleno de ocurrencias para la corrupción, y es que apuntó que "el hecho de que le adicionemos más artículos, los únicos que ganan son los policías y sus jefes, quienes perdemos somos los capitalinos".

Aseguró que la solución a problemas de movilidad es invertir en infraestructura de vialidades para desahogarlas y con ello darle alternativas a los diferentes medios de transporte de la capital.

"Si nosotros volvemos a hacer otra, es decir, si duplicamos vialidades en la ciudad a este ritmo las vamos a llenar en los próximos cuatro años", comentó.

Agregó que se debe reconsiderar la posibilidad de que los motociclistas puedan utilizar el segundo piso del Periférico, así como la Supervía.

Manifestó que pondrá en marcha un programa para eliminar baches en 24 horas, y es que los habitantes podrán reportarlos e inmediatamente las autoridades avisarán a un determinado número de empresas para que acudan a repararlo, y a quien lo realice primero se le pagará.

TE RECOMENDAMOS: CdMx, ineficiente para atender a discapacitados: Mikel Arriola



"Se quitará la asignación directa de las empresas que hacen esta tarea, ahora lo vamos a abrir a un sistema de competencia para que el bache de convierta en motivo... vamos a decir, hay una llamada de denuncia de un bache, tú se lo das a cinco empresas y la que llegue primero a realizar el trabajo es a la que le pagas. Con eso vamos a ver si no se resuelve rápido el sistema de baches. Ya no can a ser tapados por los cuates. Podemos hacer un árbol genealógico con la ciudad", resaltó.

Resaltó que en su proyecto de gobierno considerará eliminar topes de la capital, porque tenerlos en diferentes dimensiones y materiales sólo genera problemas a los automovilistas y motociclistas.

"Voy a seguir revisando el tema porque lo que hoy parece es que tendríamos oportunidad un sin número de topes que generan cuellos de botella y contaminación empezando por aquellos que están en los semáforos. Hay alrededor, por lo que hemos visto, mil 500 topes en semáforos y eso es absolutamente absurdo", expresó.

Arriola Peñalosa manejó una triamoto amarilla una rodada motociclista por Avenida Insurgentes Sur.

Su recorrido inició, acompañado por 50 motociclistas, en la calle de Tonalá en la colonia Roma y finalizó en Jardines del Pedregal, delegación Álvaro Obregón.









irh