Mikel promete meter a la cárcel a ex delegado de GAM

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, prometió que de ganar la elección del 1 de julio, meterá a la cárcel a Víctor Hugo Lobo, ex delegado en Gustavo A. Madero, de quien dijo que es inmoral que comercie con los servicios básicos.

"(Víctor Hugo) Lobo se va a la cárcel por corrupto...se siente dueño de la delegación. Lobo es el dueño de las jaurías de rateros. Queremos cambiar el gobierno, lo queremos cambiar el 1 de julio. Esta campaña está arreando momentos de pasión, ciudadanía, y alegría. Contagiemos a todos en GAM. Esta cerca el momento histórico del cambio en la ciudad. Voten PRI y cambiamos la ciudad", expresó.

El ex titular del IMSS advirtió que el próximo 1 de julio vivirá "un momento histórico" cuando después de 21 años los priistas recuperen la Ciudad de México.

En el Monumento a los Indios Verdes en la delegación Gustavo A. Madero, exhortó a los capitalinos a separar las políticas y decisiones federales de las locales "porque siempre hay desgaste de gobierno, nosotros aquí somos oposición", y les pidió revisar el currículum de los aspirantes.

"Voy adelante porque el PRI cambio, yo no soy (Roberto) Borge ni (Javier) Duarte, a ellos los desprecio", expresó.

El aspirante enfatizó que un PRI en unidad va "a alcanzar y superar" a su contrincante por Morena, Claudia Sheinbaum porque "es la representante del narco estado en la Ciudad de Mexico".

Agregó que no se confiará y es que a pesar de que algunas encuestas lo marcan en segundo lugar, dijo querer "sacar la mayor ventaja posible a Alejandra Barrales, seguiré luchando con el mismo entusiasmo".

Afirmó que a los partidos de izquierda "les falta prestigio", y es que, principalmente Morena, con "descaro" llevó a la boleta electoral a personajes incómodos y corruptos como: Francisco Chíguil, aspirante a la alcaldía de GAM; Napoleón Gómez Urrutia, candidato plurinominal al Senado; y Rigoberto Salgado, al Congreso local.

"Hay una correlación clarísima desde el principio en materia de narcotráfico en la Ciudad de México y quizá este discurso de la amnistía te explica algo. No es posible que no sepa qué se mueve en un partido que ha tolerado el narcotráfico y ahora promueve la amnistía. Si no quiere mancharse, qué se deslinde de su narcopartido.

"Esa tolerancia se ha infiltrado en Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan. Se le juntan los elementos a Claudia Sheinbaum para ser blanco de ataques tanto en su gestión personal en Tlalpan como en el entorno de su propio partido. Dejaron entrar al gobierno y a las calles al crimen organizado, incluso, trabajaron con ellos. Yo Mikel Arriola voy a enfrentar al crimen organizado por las familias", apuntó.

Por otra parte, el secretario adjunto del CEN del PRI, José Encarnación Alfaro agregó que los priistas están dispuestos a recuperar las calles de la capital, y dijo "no nos espantan los fantasmas de esos discurso de la pseudo izquierda".

Finalmente, el candidato a alcalde de GAM, Cristian Vargas dijo que "no permitiremos que continúen los gobiernos de fufurufos y mirreyes", además aclaró que actualmente a los capitalinos en sus programas sociales "les dan una bicoca, y nosotros le vas a dar más".













