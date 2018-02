Mancera debe aceptar que hay crimen organizado en CdMx: Arriola

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, pidió a las autoridades de la Ciudad de México aceptar la realidad y reconocer que en la capital existe el crimen organizado.

Durante un recorrido por la colonia Morelos, el aspirante exhortó al mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, a actuar de manera rápida ante esta crisis de inseguridad que azota a la ciudadanía, principalmente, en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan.

"El único que no está viendo la realidad es el jefe de Gobierno porque sigue insistiendo en que aquí no hay narcotráfico. Cuando el crimen organizado y el narcotráfico hechas raíces en un lugar estamos hablando de una crisis de seguridad y tenemos que asumir que eso es lo que está pasando y centrarnos en la realidad.

No, no es por acusar a nadie, ni por desacreditar a nadie es porque tenemos una realidad en materia de seguridad pública y lo dice la gente todas las delegaciones. El principal problema es la inseguridad y tenemos que asumir que hay un problema de delincuencia organizada y de narcotráfico en la capital", señaló.

Adelantó que posiblemente la respuesta de Mancera sea que sus acusaciones son porque se encuentran en época electoral, sin embargo, descartó este motivo y dijo se deben tomar en cuenta las encuestas realizadas por el INEGI en materia de percepción de seguridad.

Manifestó que estos problemas acarrean consecuencias en materia de creación de empleo, productividad y competitividad en la capital.

"Sí sería importante que viera las encuestas del INEGI, no las electorales esas no importa, en percepción de inseguridad. Que vea lo que está pasando en Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan en materia de inseguridad y seguramente será la repuesta que es un tema electoral, claramente no es electoral y si seguimos sin política en materia de seguridad, pues vamos a seguir perdiendo vidas y el costo social de la inseguridad va a seguir incrementándose", expresó.

Por lo anterior, propuso que una solución a este problema podría ser realizar un mando de seguridad unificado con las principales zonas conurbadas de la Ciudad de México.

Agregó que se debe determinar quiénes son los grupos delincuenciales y de qué forma están permeando los cuerpos de seguridad pública, para que "la inseguridad no se haga costumbre".

"Determinar quiénes son y de qué forma están perneando en los cuerpos de seguridad públicas, hacer purgas y terminar con los mando que están permitiendo esto. Tenemos que volver a la cooperación con las autoridades federales, para que no sea un tema que se agrande y se haga costumbre como en Tláhuac y Xochimilco. Tenemos que actuar rápido. Para actuar hay que acepte la realidad. Yo convoco a más autoridades de la ciudad que acepten la realidad", recalcó.

Durante el recorrido por diferente calles de esta zona, el ex titular del IMSS se detuvo en un puesto de tacos para prepararse y degustar un taco de bistec.

"Le voy a pagar estos tacos con mejores servicios", afirmó el precandidato al dueño del local.





EB