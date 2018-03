Mikel pide a Barrales no darlo "por muerto" en la contienda

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola exigió a la precandidata del PRD, Alejandra Barrales "no sentirse dueña de conocer la ciudad" y pidió que no lo den por muerto en la contienda.

Después de un encuentro privado con vecinos de la colonia Palmas Axotitla en la delegación Álvaro Obregón, el aspirante exigió a los gobierno delegacionales perredistas dejar de condicionar apoyos sociales, con el propósito de incidir en el voto de los capitalinos.

"He acreditado conocerla, y quererla. Lo importante aquí y yo se lo dije no es saber estado 18 años dando la vuelta en la calles, es comparar la hoja de servicio. Yo salve la quiebra al seguro social y le baje los medicamentos al 80 por ciento. No logro encontrar el mérito de Alejandra Barrales, distinto al condicionamiento de apoyos sociales", apuntó.

Afirmo estar dispuesto a que las autoridades evalúen sus bienes inmuebles, para evitar suspicacias de lavado de dinero a través de terrenos.

Por lo anterior, llamó a Barrales a rendir cuentas claras y transparentes de sus bienes patrimoniales "porque yo llevo más de 16 años de trabajar y no he podido comprar un departamento, en el que vivo es de mi suegro".

"Barrales me gana 3 a 0 en inmuebles porque yo no tengo inmuebles. Me declaro derrotado. Yo presente mi tres de tres hace un año. A mí me encantaría saber respecto de Alejandra Barrales, que nos diga cómo tiene una casa en Miami, un departamento en Polanco, que al parecer cuesta cinco millones de dólares y una casa en las Lomas", explicó.

Dijo que no es posible que Barrales pueda tener esas propiedades con su trayectoria sindicalista y de azafata.

Agregó que su equipo de trabajo se encuentra revisando este tipo de acciones por lo que no descartó que en las próximas semanas acuda a denunciar ante la Fepade a las autoridades correspondientes, incluido, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

"Hay un sistema de condicionamiento de becas, de apoyos para casas, madres solteras y adultos mayores. El apoyo de 65 y más se lo están condicionando para el voto en la elección. Debemos estar muy preocupados porque esto ya empezó a operar, expresamente se está hablando de apoyos para la próxima elección. Se condiciona el apoyo por un voto a determinado partido político", expresó.

Agregó que este esquema de gobierno clientelar lleva más de 20 años en la capital y sólo han robado a los ciudadanos.

Finalmente, dijo que las principales preocupaciones de los vecinos en esta demarcación son: inseguridad (homicidio), narcomenudeo, educación, movilidad, entre otras.





EB