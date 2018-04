Enemigos en debate son Morena y PRD: Mikel Arriola

Ciudad de México

A unas horas del debate, el candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, aseguró "me encuentro preparado y saldré bien librado", además señaló que sus principales enemigos serán PRD y Morena, quienes han permitido el asentamiento de la corrupción, clientelismo y narcotráfico en la capital.

Tras explicar sus propuestas en materia de distribución del agua a vecinos de Iztapalapa, el aspirante priista señaló que acudirá a este encuentro con sus contrincantes "con todo su esfuerzo y humildad", y no "con arrogancia como la profesora (Sheinbaum)".

TE RECOMENDAMOS: Lo que debes saber sobre el debate por la Jefatura de CdMx

"Sin duda, como lo subrayé el enemigo en el debate se llama corrupción, clientelismo y narcomenudeo u narcotráfico en la Ciudad de México. Quienes son mis enemigos, claramente perdón, Morena y PRD. Mucho Morena si tú ves cómo están las delegaciones que gobiernan, todas tienen problemas de narcomenudeo y narcotráfico, en el caso del PRD y PAN vemos corrupción inmobiliaria y también con asentamientos irregulares y eso afecta a los ciudadanos. Ellos son mis enemigos", apuntó.

Exhortó a sus homólogas a evitar llevar cartulinas y les pidió que se aprendan las políticas públicas para que las expliquen a los habitantes.

"Hago un llamado a los que van mañana al debate a que no lleven cartulinas, esquemas, que se aprendan bien las políticas públicas para las expliquen y después las puedan aplicar, que no lean porque creo que lo que nos va a ganar credibilidad es precisamente los planteamientos que estamos haciendo y no nada más que se lleven planteamientos que hizo en el grupo de campaña y repetirlos", agregó.

Finalmente, dijo que no se adelantará al resultado el debate porque serán los espectadores quienes decidan por quién votar.





EB