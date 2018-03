No vengo a caerle bien o mal a partidos: Mikel al Verde

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, afirmó que él rechazó estar abanderado por el Partido Verde porque su candidatura está enfocada a la ciudadanía y "no a caerle bien o mal a los partidos".

En entrevista, el aspirante deseó buena suerte a su homóloga del verde, Mariana Boy y agregó "bienvenida la competencia".

"Yo expresé la semana pasada que en congruencia con un perfil ciudadano a mí no me interesan logos, me interesa la campaña como está y me interesa el contacto con la gente. Mi compromiso desde el principio fue con la ciudadanía y no con los partidos, no estoy en esto para caerle bien o mal a un partido político", manifestó.





EB