Mikel retoma propuesta para ampliar Metro a San Jerónimo

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, retomó la propuesta de ampliar la Línea 7 del Metro, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, para que habitantes de la delegación Magdalena Contreras tenga vías de comunicación al centro de la ciudad.

Esta opción la había dado a conocer durante su campaña para jefe delegacional de esta demarcación en 2015, Fernando Mercado.

Señaló que la ampliación sería de Barranca del Muerto a San Jerónimo, y aseveró que es viable:

"Tenemos dos vertientes: ampliar una de las estaciones, que sería ampliar la Línea 7 de Barranca del Muerto; la otra es generar un ramal que incluya una parte de la zona sur de la ciudad. Estamos determinándolo pero si hay viabilidad para traer, por lo menos el Metro a San Jerónimo", expresó.

Durante una reunión con comités vecinales de Magdalena Contreras, el aspirante resaltó que a pesar de que este tema ya estaba sobre la mesa, "las autoridades no invirtieron en un centímetro de Metro, salvo la línea 12 que costó más de lo normal".

"A Fernando (Mercado) no le hicieron caso porque no hay política para invertir en el Metro, lo más triste me parece es que cuando llegue yo a la Jefatura de Gobierno no habrá proyecto. No hay proyecto y el proyecto para generar una o dos líneas lleva tiempo", expresó.

Agregó que el presupuesto para esta opción de movilidad podría salir de lo que se escuda de la venta de boletos y enfatizó que ninguna manera se deberá subir el costo del mismo.

Por la tarde, Arriola Peñalosa convivió con productores de mole y en el lugar propuso pagar la titulación de jóvenes estudiantes que por falta de recursos no puedan concluir sus estudios.

Finalmente, agregó que se debe vincular a los estudiantes con empresas para que puedan realizar sus prácticas profesionales y una vez concluida su carrera académica conseguir empleo de inmediato.





