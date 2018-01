Mikel desestima políticas en seguridad y movilidad

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, desestimó y calificó de "fracaso" las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México en materia de seguridad porque dijo que los índices delictivos aumentan más cada año.

En entrevista tras sostener un encuentro con integrantes de la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa, el aspirante agregó que la capital está hecha un caos en temas de contaminación, movilidad y servicios urbanos "la única esperanza que tiene es que Mikel Arriola gane en las elección".

Arriola respondió al mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien ironizó su propuesta de colocar un millón de cámaras de videovigilancia: "estaría bien preguntarle por qué tenemos que estar nosotros tomando estas medidas tan extremas derivado de una ausencia total de orden en la ciudad".

"Se ha generado un gran caos y de lo primero que se queja la gente es de la inseguridad. Lo más importante por lo que debe responder la autoridad es por la seguridad y este ha sido factor transversal de falla. Estamos ante un caos y tenemos que ir a un gobierno de orden y mano firme. Hay caos y fracaso", expresó.

También reviró a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien criticó su proyecto de realizar 15 kilómetros de metro al año: "qué bueno que se encuentre hablando de mi propuesta eso ya es un gran logro, aunque quisiéramos saber qué propone".

Añadió que él de manera práctica puede dar 10 razones por las que el metro es fundamental para la ciudad, y "le puedo decir a la izquierda que ni Andrés Manuel López Obrador ni Mancera han invertido en un sólo centímetro más de este transporte público".

¿Hace cuánto que no te puedes subir al metro porque va llenísimo? Los capitalinos se merecen mejores opciones de transporte, ¡vamos a recuperar la ciudad! pic.twitter.com/UkBIxWGkpr — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) 24 de enero de 2018

"Si (los precandidatos) no traen la propuesta de crecimiento de Metro, no traen ninguna seriedad en materia de propuestas de movilidad. ¿Por qué Mancera se opone a lo que quieren los ciudadanos? Yo no tengo cola que me pisen", manifestó.





EB