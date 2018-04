No les temo, voy por ustedes: Mikel a narcotraficantes

Ciudad de México

El candidato por el PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, dijo que no les teme a los narcotraficantes, por lo que de ganar las elecciones, desde el primer día realizará un operativo con el Ejército y la Marina, contra ese delito en Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac.

TE RECOMENDAMOS: Mikel: no me avergüenza ser el candidato del PRI

"Señores narcotraficantes, yo no les tengo miedo y voy a ir por ustedes", fue el mensaje que les dirigió durante una reunión con vecinos de la delegación Xochimilco.

Lo anterior luego de que los habitantes de la demarcación expresaron su enojo por la inseguridad de la zona, en cuanto inició el evento del candidato priista.

"Yo lo he visto y escuchado y de verdad señor, ya no es un partido, queremos a una persona comprometida a que nos quite esta situación. No es vida que asalten a nuestros hijos y les quiten el celular", le dijo una de las habitantes.

Arriola calificó a las autoridades como “inútiles y complacientes”, por lo que los acusó de beneficiarse económicamente del narcomenudeo.

"No solo son inútiles y complacientes, sino también copartícipes de este delito y llenaron sus bolsillos con el dinero proveniente de las drogas", aseveró.

FLC