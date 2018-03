Mikel: que Mancera se quede a responder por reconstrucción

Ciudad de México

A seis meses del sismo del pasado 19 de septiembre del año pasado, el precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, exhortó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quedarse al mando del gobierno capitalino para hacer frente a los trabajos de reconstrucción de la capital.

TE RECOMENDAMOS: CdMx, ineficiente para atender a discapacitados: Mikel Arriola

En entrevista, el aspirante aseguró que de ganar el próximo 1 de julio revisará a fondo temas importantes de la capital, principalmente, la Línea 7 del Metrobús, con la intención de buscar sancionar penalmente y administrativamente a los funcionarios públicos (jefe de Gobierno y delegados) que hayan hecho uso indebido de recursos públicos.

"Hago un llamado a Mancera para que no se vaya, que se quede a responder por la reconstrucción. Hoy Meade plateo que no habrá fuero, y si se va por fuero pues mejor que se quede porque ya no habrá. Mejor que se quede a responder por la reconstrucción, que es una verdadera vergüenza el estatus en que se encuentra", expresó.





EB