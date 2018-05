Defenderé los derechos de todos por igual: Mikel Arriola

Ciudad de México

"Mikel Arriola es Mikel Arriola, y como funcionario público no se equivoca, por eso voy a defender los derechos de todos por igual", aseguró el candidato el PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola después de que tres estudiantes universitarios lo cuestionaran sobre su postura en contra del aborto y la adopción entre parejas del mismo sexo.

Durante una exposición en la Universidad La Salle, el aspirante afirmó: "no tengo ningún prejuicio, no soy nadie para juzgar, nadie me dio una facultad divina para prejuzgar", por ello no defender sus derechos "me parece que es un grave error".

Recordó que como ex titular del IMSS otorgó permisos para que los derechohabientes usaran la mariguana porque fue un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "a pesar de que mi postura personal es solamente esta sustancia con fines medicinales".

En el marco del día de la diversidad sexual, Arriola Peñalosa aseguró que ha tenido acercamientos con integrantes de la comunidad LGBTTTI, sin embargo, aún no se han concretado encuentros para firmar compromisos, "que por supuesto estoy dispuesto a comprometerme".

En otro tema, el aspirante reconoció el trabajo de la actual administración en algunas políticas públicas y prometió fortalecerlas como la Ecobici, la personalización de calles y alcoholímetro, en este último dijo que es un programa en el que la corrupción no tiene cabida y por ello ha funcionado.





EB