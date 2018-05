Mikel rechaza reto de Barrales de apostar candidatura

Ciudad de México

En respuesta al reto de Alejandra Barrales, el candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola afirmó que "sería irresponsable" de su parte poner en juego su candidatura, sin embargo, señaló que se mantiene en lo dicho y advirtió que de no ser cierta la información le pediría una disculpa pública.

Asimismo apuntó que su suegro no lo mantiene y dijo que "es tan buen suegro que yo no tuve que pagar un crédito hipotecario porque en el departamento donde vivimos es de mi esposa, de eso a que me mantengan jamás, yo pago mi comida, mi vestido, y los enseres de mi casa".

"Mi candidatura esta firme, no la voy a apostar sería irresponsable y ella también puso la suya en peligro. Yo creo que se defiende a partir de tratar de voltear una pregunta muy clara: ¿tiene o no que ver con el predio de Rubén Dario número 225?

"Yo espero que lo transparente, no lancé ninguna acusación sólo pregunte. Vio la foto y se enojó mucho, algo debe de haber y vamos a seguir investigando", apuntó al salir del debate.





VJCM