Mi familia me enseñó a no robar: Mikel Arriola

Ciudad de México

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, reiteró que fue el “ganador y mejor opción” del debate oficial entre candidatos, realizado el miércoles, y que muestra de ello es que sus contrincantes enviaron a Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, a atacarlo durante este evento.

Aseguró que a pesar de los comentarios “intolerantes”, la familia seguirá siendo su eje de campaña y enfatizó que “a diferencia de las candidatas de la izquierda, mi familia, me enseñó a no robar”.

Agregó que los ataques que recibió son muestra de que “la izquierda arrogante, ineficiente y corrupta” esta “preocupada”, principalmente, la candidata de la coalición Por la CdMx al Frente, Alejandra Barrales, porque de acuerdo a encuestas ya le arrebató el segundo lugar en intención de voto.

“Vamos por encima de la candidata oficial del PRD, (Alejandra Barrales). Vamos en segundo lugar. No permitan que los sigan chantajeando. Ayúdenme a sacar al mal gobierno de la ciudad, voten por Mikel Arriola”, señaló.

Respecto a que Barrales no debatirá con él y solo lo hará con la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum dijo que “cada quien toma sus propias decisiones, y que cheque su inercia en la intensión de voto”.

“A mi me conviene que no vaya porque se va a seguir hundiendo en las preferencias electorales. En las campañas hay que aprovechar las propias características del candidato, y hay que ayudarse con lo uno pueda. Si los oponentes comenten errores pues bienvenidos. Me encanta que siga perdiendo puntos”, concluyó.

