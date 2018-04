Mikel pide votar por alcaldes preparados, no por populares

Ciudad de México

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, afirmó que se deben acabar esas prácticas en las que se designan candidatos a alcaldes “por populismo y no por capacidades administrativas”.

En entrevista, posterior al arranque de campaña del candidato a la alcaldía de Coyoacán, Oliverio Orozco, el aspirante señaló que ante la grave crisis administrativa que vive la Ciudad de México “no es el momento de hacer experimentos con gente que no sabe y qué no se ha preparado para esto”.

Criticó por ejemplo que en esta demarcación Morena y PRD hayan impulsado las aspiraciones de la actriz, María Rojo y el futbolista, Manuel Negrete, respectivamente; aunque dijo respeta y admira a ambos personajes “pero con una chilena no se van a combatir la inseguridad”.

“No es nada contra ningún gremio pero si seguimos planteando personas para que ganen por popularidad y no por capacidad administrativa, nos estamos equivocando”, apuntó.

Señaló que los perfiles de su partido a las alcaldías “son buenos” y capaces de resolver los principales problemas de la ciudad.

Finalmente pidió al Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva y al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) evitar que las campañas “ se manchen de inequidad porque lo que estamos tratando de hacer es que los capitalinos confíen en las instituciones”.





