Yunes Márquez dijo que en 6 años Veracruz se transformará

Veracruz

Miguel Ángel Yunes Márquez, aspirante a la gubernatura de Veracruz por la coalición Por Veracruz al Frente, aseguró que se ha preparado toda su vida para ocupar el cargo de gobernador de Veracruz y aunque reconoció el trabajo de su padre, afirmó que en los siguientes seis años el estado se transformará.

"En estos 17 meses que lleva esta administración se atendió la emergencia, se vieron los problemas más apremiantes y se hicieron esfuerzos enormes para poder resolverlos; pero en los próximos seis años vendrá la transformación profunda de Veracruz", aseveró.

Previo al mitin de arranque de campaña a las 17:30 horas, donde estará el candidato presidencial Ricardo Anaya, Yunes Márquez dijo que él continuará el cambio que la entidad ya vive:

"Yo estoy convencido que el trabajo que se está haciendo es adecuado, pero estoy totalmente convencido de que hay mucho por hacer y por eso hoy, gracias a este cambio que se dio, las cosas empiezan a ser mejores; hay un gobierno que está apoyando y atendiendo a las familias que menos tienen. Un gobierno que está empezando a invertir en infraestructura, sobre todo en materia carretera con una inversión histórica".

Dijo que la transformación se ejemplifica con la inversión en hospitales y en escuelas. Además de que se cambió la cultura de la corrupción y la impunidad por una de trabajo y honestidad en el gobierno.

Yunes Márquez estuvo acompañado de diputados locales y federales del PAN, PRD, así como dirigentes de esos partido y del Movimiento Ciudadano.

El aspirante adelantó que el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, estará por primera vez en el mitin de arranque de campaña en el parque lineal Dren B de Boca del Río.

El candidato de la coalición Por Veracruz al Frente tiene como jefe de prensa a Elías Hassad, quien hasta la media noche del sábado era titular de comunicación social del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

>>>Botargas en mitin de Chávez

El aspirante dijo que no caerá en provocaciones realizadas por miembros de otros partidos políticos y evadió responder si fue su padre envió botargas de Hugo Chávez para sabotear la carrera organizada por su adversario, Cuitláhuac García Jiménez, como lo acusó el propio candidato de la coalición Juntos Haremos Historia:

"Yunes desesperado por apoyar al hijo manda a Policías de Fuerzas Especiales de infiltrados con botargas de Chávez para intentar desviar la atención de la caída del hijo en las encuestas. Se lo digo claro: Yunes, no seas irresponsable y manda a los policías detener delincuentes", escribió en su cuenta de Twitter.

Yunes Márquez reviró: "la verdad es que no me ocupo ni me interesa ese tipo de señalamientos, aquí lo que me preocupa e importa es precisamente el futuro de Veracruz. Lo demás simple y sencillamente no entraré en una campaña de dimes y diretes".





