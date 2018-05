PRI eligió a Meade y me sumé a él; sí quiero ser presidente: Osorio

Ciudad de México

Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que sí quiere ser presidente, pero "simplemente este momento no fue una posibilidad", por lo que luego de que el PRI eligió a José Antonio Meade como su abanderado se sumó a él.

"Soy un hombre congruente y yo siempre he dicho que cuando un instituto político te da la oportunidad de servir, no puedo ser más congruente y así sucedió desde que se tomó la decisión de mi partido, yo me sumé a la campaña de Pepe Meade", dijo en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

Sin embargo, el ex secretario de Gobernación dejó claro que no quita el dedo del renglón, pues "nunca se agotan las posibilidades" y en esta ocasión aseguró que se sumó al esfuerzo de miles de millones de militantes del PRI en el país.

Descartó que exista una campaña al interior del partido en contra de Meade, aunque reconoció que siempre hay molestias y enojos cuando hay selección de candidatos "y a nosotros nos cuesta mucho trabajo logar cohesionar al partido, cicatrizar esos problemas que se dan en la selección de nuestros candidatos".

Confió en que con la llegada de René Juárez a la dirigencia del partido se logre la cicatrización y que la militancia responda y se acerque, a fin de que el PRI se una y esté listo para ir hacia adelante.

"El PRI sabe que cuando va unido las circunstancias hacia afuera son más fáciles para lograr el hecho", puntualizó.

Cuestionado sobre si Meade podrá llegar a la Presidencia, Osorio Chong dijo que ha estado en muchas competencias electorales y en específico a nivel local ha visto que el puntero o termina perdiendo o van pegados.

"Yo sí creo que hay tiempo, yo creo que sí se podrán ver quién tiene sustento en sus propuestas y quién solamente está hablando para el elector y no pensando responsablemente en la vía correcta para el país", señaló.

Dijo que no hay que atenerse a las encuestas y apostar a trabajar todos los días para demostrar con sustento y pruebas quién es el que puede gobernar el país.

Cuestionó que se señale de manera general al priismo por algunas personas que mancharon al instituto político y que ahora ya enfrentan procesos penales por sus acciones. "No nos pueden tratar a todos igual y éstos han venido a lastimar al partido", mencionó.

"No pueden hablar de todos igual y es lo que siempre reniego y me enoja y me molesta porque entonces no saben quién es el PRI. Yo creo que es con el PRI con el que podemos ganar en una elección de tercios.

"Estoy convencido con el PRI y con los ciudadanos habrán de analizar con conciencia quiénes están mintiendo y no teniendo propuestas serias y diciendo sí a todo, con estas varitas mágicas y pasos ocultos hacia desarrollo que no existe", expresó.





VJCM