Tribunal decidirá si pasa candidatura de Mancera por el PAN

México

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá a más tardar el viernes en definitiva la candidatura del ex jefe de gobierno al Senado, Miguel Ángel Mancera, pues ya se entregaron todas las pruebas para documentar inconsistencias en su proceso de registro.

Así lo informó la consejera nacional del blanquiazul, Mirelle Montes, quien presentó la queja y dijo que de confirmarse la candidatura de Mancera, ello podría invalidar la del dirigente Damián Zepeda a una diputación plurinominal, pues habría invadido funciones en su carácter de presidente del PAN con licencia.

En entrevista, Montes recordó que impugnó ante el Tribunal Electoral por inconsistencias en el caso de Mancera, quien aparece en la lista de candidatos por parte del Consejo Nacional panista y no fue votado, no es militante del PAN y no cuenta con la autorización partidista para poder participar.

La militante panista confió en que la Sala Superior del TEPJF actuará conforme a derecho, pues todas las pruebas confirman que se atropellaron los procedimientos que marcan los estatutos del partido y la legislación electoral.

“Confío en que los magistrados y magistradas van a ordenar se reponga proceso. Para hacer las cosas bien, el Consejo Nacional debe reconocer que hubo muchas más personas que nos registramos y que cumplimos con los requisitos que marcaban la convocatoria y nos deben de votar”.

Mirelle Montes informó que la candidatura de Miguel Ángel Mancera presenta, entre otros puntos, una violación al artículo 55 de la Constitución Política y, por otro lado, la inexistencia de su autorización partidista para poder participar, toda vez que Damián Zepeda no contaba con facultades porque no se encontraba en funciones para emitir la providencia correspondiente.

En caso de que el Tribunal considere que la vacante de Zepeda en la dirigencia nacional no es motivo de objeción para el registro de Mancera, ello significaría que el sonorense se registró como diputado plurinominal fuera de plazos, porque entonces no cumple con el requisito de que debía separarse del cargo para ser postulado.

Montes entregó al TEPJF documentales de que, además, su firma fue falsificada hasta en dos ocasiones.

AJE