Niños piden a candidatos compromiso con la educación

La organización Mexicanos Primero lanzó un spot en el que niños, caracterizados como los candidatos presidenciales, piden a José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez su compromiso con la educación.

En el video de un minuto, el pequeño Ricardo dice que le gustaría “una educación para lograr mis sueños, no los de los políticos”, además asegura que un maestro que no se prepare es “insolting an onacceptable”.

Que en esta elección se cumplan los sueños de todos los niños, no de los políticos.

La educación no es negociable

— Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) 27 de abril de 2018



El niño Pepe pide que los maestros se preparen como “yo mero”, mientras que mini Andrés Manuel dice que quiere “educación que no la tenga ni Obama”.

El pequeño Jaime exige que le enseñen inglés y la niña Margarita que el cambio en su escuela no se detenga.

Minutos después de publicarse el video, el candidato del PRI-Verde-Panal se comprometió a profundizar la trasformación de la educación.

“¡Bienvenido el consenso a favor de la transformación educativa! Me sumo al llamado a votar por la opción que realmente tenga la experiencia para profundizar la transformación que ya está en marcha. #YoMero reitero: primero, la educación”, escribió en Twitter.

"¡Bienvenido el consenso a favor de la transformación educativa! Me sumo al llamado a votar por la opción que realmente tenga la experiencia para profundizar la transformación que ya está en marcha. #YoMero reitero: primero, la educación"

— José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 27 de abril de 2018



Por su parte, el abanderado de la coalición Por México al Frente reafirmó su compromiso con la educación de calidad, porque de eso depende el futuro de una generación de niños.

Mientras que la candidata independiente dijo que apoya una verdadera transformación de la educación.

“Felicito la iniciativa de @Mexicanos1o. Reitero mi compromiso con una verdadera transformación de nuestro sistema educativo”, dijo.

"Felicito la iniciativa de @Mexicanos1o. Reitero mi compromiso con una verdadera transformación de nuestro sistema educativo."

— Margarita Zavala (@Mzavalagc) 27 de abril de 2018