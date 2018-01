AMLO no tendrá más remedio que irse a 'La Chingada': Meade

Saltillo, Coahuila

Convencido de que será el PRI el que ganará la elección presidencial y toda vez que Andrés Manuel López Obrador aseguró que si esta no la gana, se irá de maestro o a su rancho, José Antonio Meade dijo que tendrá que irse a su rancho (“La Chingada”).

En reunión con la clase política priista de Coahuila, hizo un análisis de los perfiles de quienes estarán en la boleta electoral para Presidente de la República, donde aseguró que López Obrador no sería contratado por la ciudadanía, ya que tiene 12 años que no trabaja y tardó 14 en terminar la carrera universitaria.

Sobre Ricardo Anaya dijo que a pesar de que sabe inglés, francés, toca la guitarra y tiene experiencia en Turismo, tampoco se le confiaría para dejar el país en sus manos y mucho menos podría ser guía de turistas, pues confunde a Torreón con Saltillo.

También se dijo convencido de que al obtener el triunfo trabajará y hará equipo con el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís.



“Ese Andrés podría venir a Coahuila y decir yo sé cómo consolidar la seguridad en Coahuila, vamos a soltar a los delincuentes, ¿es mala idea o buena idea?, ¿la apoyamos o no la apoyamos?”, cuestionó.

“Pero no sólo eso, podría venir Ricardo a decirles que se abrirán comisiones de investigación a las fuerzas armadas, a las que nos han cuidado, ¿nos gusta esa idea o no nos gusta?”, agregó.

En este sentido expuso que sus contrincantes por la Presidencia no son aptos ni por perfil ni por propuestas.

“Si además contrastamos los perfiles en los temas que nos importan, en los que les duelen a la familia mexicana, podemos ver uno por uno, estamos preocupados por la seguridad y en Coahuila estamos ocupados por resolverla", señaló.

Recordó que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que si no gana, le gustaría ser maestro o irse a su rancho, sin embargo, dijo que la reforma educativa no le permitiría obtener una plaza como docente, pues exige estar preparado y ser competitivo, por lo que no pasaría las evaluaciones.

“No tendrá más remedio entonces que irse a su rancho”, que el propio López Obrador ha denominado 'La Chingada'.

“Vamos a ganar porque tenemos las mejores propuestas y los mejores perfiles, vamos a ganar porque vamos a generar convicción de que este es el caso, y podemos ir revisando tema por tema para contrastar experiencia y propuestas”, expresó.





rcm