Calderón tuvo valor y talante contra el crimen: Meade

José Antonio Meade, precandidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, elogia a Felipe Calderón por la forma en que le hizo frente a la crisis económica más profunda que ha visto nuestra generación y le reconoce “el valor y talante” que tuvo para enfrentar al crimen organizado.

Del presidente Enrique Peña Nieto destaca los consensos que generó al comienzo de su administración para aprobar las reformas estructurales que el país demandaba desde hace años.

De los dos aprendió, reconoce en entrevista con MILENIO. Para ambos hay gratitud. Jura que durante seis años al frente de cinco secretarías nunca se vio como Presidente… fue en agosto de 2017, cuando en el PRI comenzaba la discusión para abrirse a aspirantes simpatizantes, que decidió querer ser el sucesor de Peña.

Meade habla sin titubeos de los principales males que afectan al país: corrupción y violencia, y sostiene que en ambos casos lo que se debe hacer es revisar lo que falta en nuestra arquitectura.

De la corrupción, afirma que ésta se combate con transparencia y para poder hacerlo se debe ser consistente “con lo que uno ha venido haciendo”.

Respecto a la violencia, hizo ver que el crimen organizado se transforma y evoluciona… los cárteles, capos y métodos de ejecución no serán los mismos que enfrentaron “con valentía” sus antecesores Calderón y Peña Nieto.

Afirmó que de ganar las elecciones presidenciales se concentrará en cerrar el flujo de armas que provienen de Estados Unidos.

Le preocupa que en lugares como Tijuana esté aumentando la violencia, mientras que a unos pasos, en San Diego, se permita la venta de mariguana con fines medicinales y lúdicos.

Por esto último pedirá a los países del continente, principalmente, Estados Unidos, sea consistente en el tema de la legalización de la cannabis y enfrentar el reto de manera hemisférica, y así México deje de poner los muertos.

***

Meade llega puntual a la entrevista. Viste camisa blanca, pantalón de mezclilla azul y zapatos de gamuza negros. Está en precampaña. Se da tiempo para saludar a su equipo y bromear. Está preparado para la entrevista. Solo pide le ubiquen dónde se siente.

—¿Está bien esa silla, doctor? —le preguntan.

—Estoy buscando otra Silla…pero por el momento esta es la indicada —responde.

Le tocó participar en dos sexenios. En materia de seguridad, en los últimos 10 años ha habido más de 100 mil muertos. ¿Qué destaca que hayan hecho bien el presidente Peña y el ex presidente Calderón y qué es lo que plantea en materia de seguridad? Sé que ha dicho que el combate a las finanzas, la homologación de los delitos…

Creo que los dos enfrentaron un contexto distinto y que ha venido evolucionando. Los dos enfrentaron este reto como mejor pudieron y con los mejores elementos que tenían a sus disposición; en los dos se utilizó de manera complementaria a las fuerzas armadas.

“A Calderón le tocó un fenómeno complicado en términos de sus causas profundas, que han venido evolucionando. Pero le hizo frente (al crimen) con valor, con talante y con el extraordinario trabajo de las fuerzas armadas, a las que hay mucho más qué agradecerles.

“Pero para hacerle frente, reconociendo su naturaleza cambiante, hay que ir también ajustando las estrategias, reconocer que a México le duele la violencia, a las familias, que no tenemos certeza cuando salimos de la casa.

“Creo que (se debe) enfrentarla de diferente manera, hay que irnos concentrando en las armas. Que le quitemos las armas a la delincuencia, en un entorno en donde todos los estudios serios que vamos a hacer apuntan a que estas son común denominador”.

En esta evolución o diferente etapa que le podría tocar a usted, ¿contempla el hecho de que en Estados Unidos ya se permite la venta de mariguana con fines medicinales?, porque es curioso que en Tijuana estén matándose gente, repuntando otra es la violencia, mientras que en San Diego la gente pueda acceder a ese tipo de estupefacientes, ¿Cómo podría contemplar quitarles las armas? ¿Cómo es este cuidado de armas si contempla estas nuevas legislaciones que están haciendo en EU?

Debemos comenzar a cuidar lo que sale y lo que entra. Creo que debemos empezar a cuidar que en el país no seamos utilizados como un trampolín en materia de comercio de drogas, pero también tenemos que poner atención de qué es lo que entra en las dos fronteras. La atención que le hemos puesto no ha sido balanceada, hemos puesto mucho más énfasis en el tema de drogas y menos en el de armas. Es algo que debemos asumir como autocrítica, lo asumo como tal. No implementamos los mecanismos que necesitábamos para dar el mismo peso a uno y a otro fenómeno.

“En el otro tema, el del narcotráfico, lo que debe pedir México es consistencia. Así como hablamos de una violencia que no reconocía los límites de las entidades federativas, el narcotráfico tampoco reconoce fronteras y eso exige que, por lo menos, pongamos atención de cuáles son los estándares y cómo lo vamos a tratar. México tiene que ser una actor que llame a esa reflexión, una voz que ponga acento en que una nación que tiene naturaleza hemisférica, lo enfrentemos también de forma coordinada y hemisférica”.

De las dos administraciones federales en las que fue secretario, ¿cuál le gustó más, de cuál se honra más pertenecer?

Vi presidentes que se levantaban todos los días haciendo esfuerzos y enfrentando retos diferentes. En un contexto muy complicado en los últimos años en el país, a uno lo vi enfrentar la crisis económica más profunda que ha visto nuestra generación. A otro lo vi construir los consensos con generosidad de reformas que por muchos años habían estado pendientes, y me parece que en todo ello y en la forma como lo enfrentaron hay aprendizaje y en parte gratitud por haberme permitido ser parte en ambos casos de un proceso de mejoramiento del país.

En este sexenio predominaron los hechos de corrupción de gobernadores. ¿Cómo se vivieron al interior del gabinete y cómo piensa enfrentar estos temas de corrupción?

Como en el caso de violencia, hay que revisar que es lo que nos falta en nuestra arquitectura. Claramente la corrupción se combate con transparencia y para poder hablar de transparencia hay que ser consistente con lo que he venido haciendo: el último mes como secretario de Hacienda se hicieron públicos 100 por ciento de todos los contratos que se firmaron en el gobierno federal.

“(Es importante) el hecho de que se sepa que no hay pregunta expresa, sino que todos los contratos se van a hacer públicos, que de cada caso que hayamos visto un abuso tomemos lecciones de qué elementos faltan en términos de mejorar los controles.

“Es muy importante que le demos autonomía al Ministerio Público para que combata la corrupción en México; que sea un combate técnico y no político”.

*Precandidato de la coalición Meade Ciudadano por México a la Presidencia de la República