“El PRI eligió a un ciudadano honesto, preparado y capaz”: Meade

México

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, defendió su postulación por el PRI y aseguró que “por primera vez en su historia escogió a un ciudadano honesto, preparado, capaz y con experiencia”.

Destacó entre sus propuestas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional Electoral (INE) se integren al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para atacar y castigar la “indignante” corrupción en el país.

Durante su participación en el primer debate entre aspirantes a titular del Ejecutivo federal, que se llevó a cabo en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, enfatizó que de ganar el 1 de julio “no habrá estafas maestras, ni moches ni ligas ni escándalos ni naves industriales”.

“Lo que más nos indigna como sociedad es la corrupción, y nos indigna todavía más que no se castigue. En mi familia me educaron en valores, no basta con hablar de honestidad, hay que ser honesto y demostrarlo. El SAT, la Secretaría de Hacienda y el INE tendrán que ser parte del Sistema Nacional de Anticorrupción”, ofreció.

En su agenda anticorrupción, el abanderado de PRI-PVEM-Panal se comprometió a ser un presidente sin fuero y tener un Ministerio Público autónomo, es decir, “no más ministerios públicos de consigna”.

Asimismo, dijo que su gabinete estará obligado a presentar su 7de7, además de que continuará con la tónica que dejó en la SHCP, de total trasparencia y contratos abiertos.

En materia de seguridad, Meade afirmó que en 100 días promulgará un código penal donde se homologarán los delitos de robo, extorsión, feminicidios y homicidios. Además de la creación de una agencia de investigación especializada en esos ilícitos, más secuestro y trata.

En el encuentro fue cuestionado sobre si está a favor de la legalización de la mariguana, a lo que respondió que de cara al crimen organizado esta medida resulta insuficiente.

“Me parece que ese es un tema que ataca muy parcialmente el problema. Si uno revisa la estructura de ingresos de los cárteles, hay drogas, hay trata de personas, hay huachicoleo, hay robo, hay extorsión, hay secuestro”.

“En consecuencia, solamente agotar el tema de la violencia en las drogas implicaría quedarnos cortos. Y para la seguridad tenemos que hacer todavía un mucho mayor esfuerzo”, expresó.

El candidato evadió responder a Ricardo Anaya, quien le pidió explicaciones del 7de7 sobre “Odebrecht, el socavón (Del Paso Express), la estafa maestra y los ex gobernadores del PRI Roberto Borge y Javier y César Duarte.

De este último presentó una foto con Meade y comentó: “Aquí está con su amigo el ex gobernador César Duarte, por cierto hoy prófugo de la acción de la justicia, esta es la siete de siete, la pregunta es: ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te toco?”.

Asimismo, hizo mutis cuando el candidato del Por México al Frente le preguntó: “Ahora te pido que tú contestes, sin rodeos, con claridad: ¿tu jefe Enrique Peña Nieto ha gobernado con honestidad sí o no, José Antonio?”.

En cambio, Meade presumió que gracias al trabajo que realizó en la SHCP les fincaron delitos a los ex mandatarios Guillermo Padrés, Javier Duarte y Roberto Borge, quienes “están en la cárcel”.

Explicó el caso del ex gobernador Borge, de quien dijo participó en la compraventa de terrenos que eran del gobierno, tuvo una empresa fantasma, lavó dinero y usó prestanombres.

“¿Saben a quién más se le imputa exactamente lo mismo? (muestra imagen de Anaya). Nada más que él está preso y el otro está acá, con mucha falta de pudor”, acusó.

Mensaje

Meade aseguró que ganó el primer debate, que se va “muy contento, con muy buen balance, con muy buen sabor de boca”, por lo que ahora va por la elección y dos departamentos.

En un mensaje en el Hotel Fiesta Americana, afirmó que en el encuentro tuvo “ideas y propuestas ante el tigre de papel”.

“Ganaron las ideas y las propuestas y vamos a ganar la Presidencia y dos departamentos”, arengó. Sostuvo que logró posicionar su visión y por qué es la mejor alternativa para el país.

Durante el debate, Meade afirmó que López Obrador tiene tres departamentos, según el Registro Público de la Propiedad, y el de Morena lo negó y ofreció regalárselos.

“Una vez que se los gane, los rifaré. Daremos a México un mejor destino. Ganamos el debate. Vamos a ganar el segundo, el tercero y la Presidencia. Frente al tigre de papel ganaron las propuestas y el perfil”, finalizó.

Las propuestas

Educación

Becas, escuelas de tiempo completo con alimentación, guarderías y estancias.

Seguridad

Un código penal único para robo, extorsión, feminicidio y homicidio, así como una agencia especializada para atender estos delitos.

Género

Seguro Social para las trabajadoras del hogar y créditos a mujeres.

Salud

Hospitales al CIEN, con 100 por ciento de medicinas y atención en cualquier clínica.

Corrupción

Un Ministerio Público autónomo y que su gabinete estará obligado a presentar su 7de7.

Fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo al SAT, a la SHCP y al INE.

Ser un presidente sin fuero y cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado.