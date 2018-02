Guadalupe

Al cerrar su gira por Nuevo León este miércoles, José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, pidió el apoyo de la militancia neoleonesa para la convención que se llevará a cabo en días posteriores y así consolidar su candidatura a dicho puesto de elección popular.

Fue en las instalaciones del Domo Care, en la Expo Guadalupe, en donde Meade, en compañía de miles de militantes, indicó que es la mejor opción para el país por la experiencia y trayectoria que lo respaldan.

TE RECOMENDAMOS: Meade se reúne con empresarios de Monterrey

"Estoy aquí por varias razones, la primera me da la oportunidad de verlos a los ojos, de saludarlos y pedirles a todos ustedes que van a ir a la convención que me apoyen, que me ayuden a hacer el próximo candidato a la Presidencia de la República y quiero preguntarles si tengo su apoyo", cuestionó.

"Vamos a ganar Nuevo León, estén seguros en Guadalupe, en Monterrey, en Pesquería, en Montemorelos, en Apodaca, y eso es lo que nos tiene entusiasmados, saber desde ahorita y desde aquí, saber que vamos a ser competitivos en cada uno de los puestos que se van a votar", refirió.

Meade estuvo acompañado del músculo priista conformado por alcaldes metropolitanos, diputados locales, diputados federales y las senadoras con licencia, quienes buscan contender por diversos cargos en las siguientes elecciones.