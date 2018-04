No hay partidos corruptos sino políticos corruptos: Meade

Ciudad de México

El candidato a la Presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, defendió su postulación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que se convirtió en el primer aspirante externo.

"No hay partidos corruptos, hay políticos corruptos. Eso vale la pena distinguirlo porque México necesita muchos servidores públicos y México necesita que se haga buena política y México necesita que los malos políticos, del partido que fueran, estén enfrentando sus consecuencias y estén en la cárcel.

"Eso es lo que hemos planteado y luego hemos planteado desde la tranquilidad de haber servido por años, en toda mi trayectoria sin estar en ningún escándalo. A México no le sirven las etiquetas en términos de partidos buenos o malos, le sirven no las etiquetas, sino el deslinde de responsabilidades de políticos honestos y que no lo son", dijo en su participación en la 101 Asamblea de Socios de la American Chamber of Commerce en el Club de Industriales.

Los representantes de las firmas estadounidenses cuestionarios que aceptara la postulación de un partido que "tiene la marca de corrupción" como el PRI, pero Meade defendió su postulación bajo por el tricolor y aseguró que no hay partidos corruptos.

El ex secretario de Hacienda reconoció al presidente Enrique Peña Nieto como transformador por la serie de reformas y acuerdos alcanzados durante su administración, aunque dijo que hay pendientes en seguridad, corrupción y combate a la pobreza.

"(Peña Nieto) fue un presidente transformador. Si uno revisa la agenda que tenía el país hace muchos años, era una agenda con grandes rezagos, con grandes pendientes, donde se decía que México estaba sobre diagnosticado, pero que ese diagnóstico no se había podido traducir. Lo que vimos fueron consensos y reformas. Una elección siempre es oportunidad de hacer un balance y el balance implica reconocer lo que no se está haciendo bien y hoy hay cosas que no están funcionando: seguridad, corrupción y los retos de pobreza e inclusión, pero hay cosas que sociedad y gobierno han podido consolidar y mover en una buena dirección", dijo.













