Meade admite que la estrategia de seguridad “ha quedado corta”

Monterrey, Nuevo León

El precandidato presidencial del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, reconoció que la estrategia de seguridad “se ha quedado corta”, toda vez que la violencia ha brotado en diversos puntos del país con asesinatos, secuestros y extorsiones.

En conferencia de prensa, el ex secretario de Hacienda indicó que se deben redoblar los esfuerzos, al tiempo que reiteró su planteamiento de golpear la estructura financiera y cortar el flujo de armas a los criminales.

Al ser cuestionado sobre los incidentes de violencia que se han registrado en los últimos días en Nuevo León, comentó: “Estamos viendo que esos números vuelven a empezar a crecer, los homicidios, secuestros, extorsiones, robo en casa habitación, fraude. Y eso nos obliga a redoblar esfuerzos, aquí sabemos lo que pasa cuando se pierde la seguridad y todo el tiempo que toma retomarla”.

“Eso quiere decir que tenemos que trabajar en Nuevo León y en el país, no solo en reforzar instituciones, sino en modificar una estrategia que se ha quedado corta”, dijo.

También reiteró su iniciativa para modificar la Ley de Extinción de Dominio, “ahí está la propuesta y vuelvo a invitar a otros precandidatos a que esa propuesta que nos ayuda a quitarle el dinero a los funcionarios que no pueden explicar su origen y el dinero a la delincuencia que no puede explicar su origen se recupere para apoyar los programas de mujeres y los programas de niñas”.

Meade presumió que él no tiene cola que le pisen y que es el único aspirante presidencial que no tiene nada qué explicar sobre malversación de recursos o actos de corrupción.

Luego de participar en el octavo foro por una Economía Familiar en Monterrey, Nuevo León, el precandidato aseguró que él no tiene necesidad de mandar videomensajes a los dreamers, toda vez que “ellos me conocen, he trabajado con ellos y vamos a seguir defendiéndolos los próximos seis años”.

Antes del encuentro, en su cuenta de Twitter publicó: “Mientras otros ocupan su tiempo en defenderse de denuncias por corrupción, yo no tengo cola que me pisen y me dedico a hacer propuestas serias que le sirvan a la gente. Hoy vamos a Nuevo León”.

Mientras que en conferencia de prensa abundó, sin mencionar nombres: “En todo este espacio de precampaña es que, siendo el único candidato que no tiene ninguna explicación que dar porque tiene una hoja de servicio y una trayectoria honorable, eso me permite concentrarme en las propuestas”.

—¿A quién va dirigido el mensaje de redes? —se le insistió.

—A todos los que tengan algo que explicar, en los que se ubican todos menos yo. —eludió.

Ante empresarios planteó la necesidad de que México cree una reforma hacendaria que se ajuste a los cambios hechos por Estados Unidos en la materia y que entraron en vigor este año.

El abanderado del PRI-Verde-Panal afirmó que es necesario preservar la salud y la fortaleza de las finanzas públicas, pues en cuya ausencia se pierde la confianza.

Comentó que “la agenda hacia adelante implica cuidar las finanzas públicas, con el reto de acomodar las finanzas públicas, habrá una reforma fiscal que hizo nuestro vecino del norte y que, si de por sí, año con año había que revisar nuestra agenda tributaria, ahora con ese cambio importante se vuelve igualmente relevante”.

La reforma fiscal de Estados Unidos aprobada en diciembre por el Senado y que entró en vigor en enero de este año estipula una reducción de impuestos a las empresas, así como a algunas familias estadunidenses de clase media y alta.

CLAVES

CINCO ACCIONES

Meade presentó algunas propuestas para fortalecer la economía familiar: Estabilidad y finanzas públicas sanas para que el dinero rinda más.

Señala que busca transformar a México en una plataforma logística global, además de impulsar mayores niveles de competitividad.

También plantea el apoyo a los emprendedores y mayor inclusión; con estos puntos pretende el cuidado de las variables macroeconómicas.