Para Meade, la encuesta que cuenta es la de julio

Monterrey

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, destacó que la encuesta que cuenta es la del 1 de julio, cuando los ciudadanos decidan el rumbo del país.

Luego de que se dieron a conocer diferentes conteos que lidera Andrés Manuel López Obrador, abanderado de Juntos Haremos Historia, señaló que día con día revisan sus estrategias para consolidar de mejor manera su campaña.

“Hoy (ayer) se publican dos encuestas, una de ellas me ubica en segundo lugar, la otra no me ubica en segundo lugar... la verdad es que en encuestas vemos de todo y la estrategia la revisamos todos los días. La encuesta que cuenta es la del 1 de julio”, resaltó en conferencia.

Por ello, el aspirante pidió al electorado estar atento a las propuestas de cada uno de los candidatos y contrastarlas, porque ahí es donde se ve con ventaja ante sus competidores.

“Yo estoy seguro de que en esta contienda el más preparado, el que tiene las mejores propuestas, el que ofrece garantía de certidumbre de estabilidad y seguridad soy yo, y estoy en consecuencia convencido de que la estrategia que revisamos todos los días y que permanentemente ajustamos nos va a llegar a que el 1 de julio ganemos la elección”, refirió.

El candidato de PRI-PVEM-Panal destacó que de cara al primer debate es el mejor preparado y el que cuenta con mayor experiencia en la función pública.

En tanto, al participar en un diálogo con empresarios en Monterrey, Nuevo León, reconoció que López Obrador es el político más conocido de América Latina, pero que sigue generando incertidumbre porque “contraviene la democracia”.

Resaltó que, pese a los 12 años que lleva de campaña, el tabasqueño no ganará; también consideró que a él le ha bastado con el proceso de campaña para acortar distancia en las preferencias.

“Andrés Manuel lleva caminando por el país cuatro años, es su tercera contienda electoral, es probablemente el político más conocido de Latinoamérica, el que ha salido más veces en spots de televisión. Hoy en eso basa su ventaja, pero por mi parte, la mía descansa en la campaña.

“La campaña es el mejor espacio para ecualizar esa ventaja que Andrés Manuel ha tenido, él siendo tan conocido como lo es, sigue generando en México preocupación, incertidumbre y sigue sin tener la convicción de que su proyecto le asegure a México un buen destino”, dijo.

Asimismo, tras encabezar el evento “Factor para el desarrollo del México de hoy”, en la capital neoleonesa, opinó que la decisión del Consejo Coordinador Empresarial de cancelar la mesa de diálogo sobre el nuevo aeropuerto obedece a que el tabasqueño “está peleado con todos”.

Prometió impulsar en la educación superior alternativas que capaciten para emprender, eliminar los procesos burocráticos, promover una red de incubadoras de empresas y esquemas especiales de financiamiento para el emprendedurismo.

Posteriormente, en entrevista con el arquitecto Héctor Benavides, Meade pidió que el proceso de campañas sea de propuestas y no de descalificaciones.

Reclamó que López Obrador avale las actitudes y acciones violentas de la CNTE, las cuales “no llevan a nada positivo en la sociedad mexicana”.