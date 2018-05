Meade no declinará nunca: César Camacho

Toluca

"No tiene autoridad alguien para llamar al voto útil si es un inútil; Ricardo Anaya no es alguien que merezca tener el voto de quienes creemos en un proyecto distinto, no tiene autoridad moral, tiene problemas con la justicia, tiene que solventar pendientes: entonces, vamos para adelante, apretar el paso porque estamos convencidos que nuestro proyecto es el que tiene más empaque y nuestro candidato el que tiene el mejor perfil", expresó César Camacho Quiroz ante el llamado del candidato presidencial de la coalición México al Frente, Ricardo Anaya, para que José Antonio Meade decline a su favor.

El candidato del PRI al Senado de la República, apuntó que cada persona tiene libertad de emitir su voto y los mexicanos van a fijarse no sólo en personas si no en proyectos, en consecuencia "nosotros no queremos vencer a alguien, queremos ganar la confianza los mexicanos y ofrecer un proyecto viable para que este país pueda mantener su ritmo de crecimiento y pueda corregir las deficiencias en la administración".

Subrayó que el candidato Meade ha sido contundente, rotundo y no va a declinar nunca, aunque hay algunos empresarios que también le han pedido que decline.

"No podemos generalizar y nadie se puede arrogar la representación del resto, en última instancia cada quien representa su propio botón".

A 2 meses de la elección presidencial -subrayó- son miles de candidatos que están en el campo trabajando, la estrategia nacional le toca a Pepe Meade y a su grupo compacto de campaña.

"Alejandra del Moral y yo estamos abocados a ganar el Estado de México y aportarle votos a Pepe Meade y por supuesto ofrecer un proyecto de país que desde el Senado coadyuve siendo la cámara del federalismo a los apoyos y respaldos que la entidad merece y por supuesto a respaldar, también, a los candidatos a los 125 Ayuntamientos, que son gente con la que compartimos proyecto".

Previo a su reunión con integrantes del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, señaló que Alejandra del Moral y él son políticos mexiquenses conocidos y conocedores que quieren sumar, no solo votos a un partido sino a un proyecto.

En entrevista detalló que les faltan recorrer como 45 municipios pero antes del 23 de este mes, cuando inicien las campañas en la entidad el 24, recorrerán todos y regresarán más de una vez aquellos que por el número de electores demandan una presencia vigorosa para hacer equipo con quienes tendrán a su cargo tareas ejecutivas.

En los recorridos que ha realizado por el estado -refirió- la seguridad, el empleo bien pagado y productivo, así como una política de inclusión son las demandas más sentidas de la población. "Una política que considere a más mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, somos la gente que tiene más experiencia en el terreno legislativo".

Durante la reunión y acompañado de su suplente Fernando Alberto García Cuevas, indicó que los principales problemas que dañan al país son la inseguridad y la corrupción.

Pidió a la población no decidir con el hígado sino con la cabeza para analizar quién es la persona con más empaque, corrija las cosas que no están bien e impulse las cosas con concordia, una política social eficaz donde impera la desigualdad. "Contrasten propuestas y personas".

LC