Meade aplaude más debates; yo, solo en los del INE: AMLO

Querétaro y Jalisco

Mientras el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, celebró que el Tribunal Electoral haya revocado el acuerdo de prohibición de debates en intercampañas, Andrés Manuel López Obrador advirtió que no participará en ningún debate adicional a los programados por el INE, pues sus contrincantes solo quieren echarle montón.

Por lo que el tabasqueño consideró que Meade y Ricardo Anaya pueden tener “todos los debates que quieran”, ya que son quienes están peleándose por el segundo lugar.

“No, no, no, nosotros vamos a estar nada más en los tres debates, porque nos van a querer dañar, van a querer echarnos montón, porque piensan que así van a remontar su desventaja, ellos están muy atrás, no quiero presumir, pero ya vamos cerca de 20 puntos de ventaja del segundo lugar que se lo están peleando Meade y Anaya”, dijo.

Ayer por la mañana el tabasqueño se reunió con la militancia de Morena en Querétaro y recalcó que no le interesa participar en ningún debate adicional a los oficialmente pactados por el INE, pues a diferencia de sus contrincantes “que no visitan los pueblos, que no les da el sol”, él está visitando los pueblos y los 300 distritos electorales federales.

“Nada más en la intercampaña vean las agendas de Anaya y de Meade, no hacen nada, nomás es puro boletín”, insistió.

Lamentó que “el INE y el Tribunal ahora se estén peleando” y se contradigan en este tipo de lineamientos, “porque están divididos como la mafia del poder”.

Y aprovechó para manifestar su inconformidad por la exigencia de las autoridades electorales para que Morena devuelva los recursos que no gastó en la campaña de 2016, pues dijo “claro que nos afecta porque nosotros no recibimos dinero de la mafia del poder”.

El candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia respondió al comentario de Meade, quien consideró que la advertencia del tabasqueño de que de existir un fraude electoral el próximo 1 de julio se iría a Palenque sin amarrar al tigre, era una amenaza de violencia.

“Ahí está muy bien transcrita en los medios, eso, con ustedes eso que dije lo sostengo, nada más y que él interprete como él quiera y todo”, al insistirle si no se trataba de una advertencia de que podría detonar violencia, insistió “no, no, no, para nada, está muy equilibrado, muy sensato, no es amenaza, no es ni siquiera una advertencia, es lo que pienso, ahí está, que lo lea y nada más”.

“ENCANTADO”

Tras reunirse con integrantes de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria en Guadalajara, Jalisco, Meade dijo que al centro de todo proceso electoral tienen que estar el contraste de ideas y de perfiles, por lo que la decisión de permitir los debates en las intercampañas “le da mucho gusto”.

“Me parece que es una decisión muy importante que reivindica lo que nosotros siempre hemos pensado, que al centro de un proceso electoral tiene que estar el contraste de ideas y de perfiles y la mejor manera de contrastar es hablar por nosotros mismos, nos da mucho gusto la decisión”.

Meade celebró la decisión del TEPJF y subrayó que estará atento y preparado para encontrarse con sus oponentes y reiteró que “su invitación está abierta a hacerlo en cualquier foro que el resto de los contendientes escoja”.

Luego de la reunión con los integrantes de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, Meade fue invitado por el empresario Jorge Vergara al evento Xperiencia en el estadio de las Chivas en Guadalajara, Jalisco.

Y así como Vergara acostumbra a dar el número de su teléfono celular a sus asociados, empleados y vendedores de productos, retó a Meade a que hiciera lo mismo, a lo que el candidato de la coalición Todos por México respondió que “estaría encantado”.

“Estaría dispuesto y estaría encantado, hoy es un primer encuentro y quisiera que ese encuentro, igual que como Jorge, siguiéramos en contacto, que las dudas que tuvieran, los reclamos, las críticas, los consejos pudieran acompañarnos”, expresó Meade.

CLAVES

MANUAL

El equipo de campaña de Meade entregó a los aspirantes a diputados y senadores el “Manual de uso de la identidad gráfica” en el que destacan los colores del Verde y Panal, pese a que ninguno de los candidatos a legislador va en alianza con ellos.

Los diseños estuvieron a cargo de Alejandra Lagunes y Alejandra Sota, y causó malestar entre los priistas toda vez que no existen alianzas con éstos para el Congreso de la Unión ni para gobernadores.