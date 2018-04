Meade pide a los candidatos no sacarle al debate

Hermosillo, Sonora

El candidato presidencial de la coalición 'Todos por México', José Antonio Meade, pidió a sus contrincantes que "no le saquen al debate" y que demuestren a la gente si, al igual que él, no tienen "esqueletos en el closet".

Durante su segundo día de campaña en Hermosillo, Sonora, el candidato detalló que "el hecho de que le saquen a un debate debería de preocuparnos mucho, porque no es un debate entre nosotros es darle a conocer a la ciudadanía quiénes son, así pueden ver a la ciudadanía los ojos y decir somos honestos, somos honorables, estamos exentos de escándalo y hemos vivido ordenadamente".

Meade explicó que todo aquel que pretenda ser Presidente de la República debería de estar dispuesto confrontar ideas y mostrarse feliz ante la oportunidad del debate.

"No deberían de tener ningún oportunidad decir no, por el contrario deberían estar contentos de la posibilidad, con toda claridad de decirle a los ciudadanos aquí estoy; estoy tranquilo, no tengo problemas no tengo esqueletos en el clóset y he vivido una vida honesta".

Durante el encuentro con simpatizantes en Expo Fórum José Antonio Meade añadió que sería importante que se regularizara el uso de autos que han entrado al país de forma irregular, pues aseguró, "estos son parte de un fenómeno delincuencial".

"Creo que sí hay que regularizar, cómo hay que reconocer que su presencia es parte de un fenómeno delincuencial que tenemos que controlar, como así hay que reconocer que le falta certeza a las familias, pero el tiempo de hacerlo todo eso hay que reconocer que la regularización tiene que ser respetando el medio ambiente, respetando la seguridad y respetando también y cuidando que no se generen los incentivos y que no impliquen eso un borrón y cuenta nueva".