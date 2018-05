Un restaurantero sin padrinos ni moldes

Yucatán

Mauricio Vila es pragmático. El candidato de PAN y Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Yucatán presume que su perfil hace la diferencia por su origen empresarial. “Yo no voy a tirar rollos como el resto de los políticos. Yo seré honesto con la gente sobre lo que sí se puede hacer y lo que no”, expresa.

Su reciente incursión en la política, hace unos seis años, queda de manifiesto cuando se enfrenta a una entrevista. De una presentación relajada transita a un rictus en espera de la primera pregunta. Duda sobre dónde colocar las manos, procura no moverlas mucho, y se asegura en cada frase de terminar con una sonrisa. No tiene la verborrea de un político, su discurso es más bien estudiado y breve. Vila, asegura, es un restaurantero que siempre quiso participar en política, pero no como una forma de manutención, sino como una plataforma para transformar la realidad de su estado.

Por eso, el licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, con maestrías en Administración de Negocios por la Universidad de Phoenix, y en Gerencia Política y Gobernanza por la Universidad George Washington en Estados Unidos, primero se aseguró que su negocio como franquiciatario de la cadena Subway creciera para, posteriormente, incursionar en la política, sin esperar “enriquecerse con ella”.

Con 37 años, Vila, oriundo de Mérida, es el candidato más joven de los aspirantes a la gubernatura de Yucatán. Insiste en que no quiere ser un atractivo en la oferta política solo por su edad, sino por lo que ha hecho en el ámbito restaurantero y de mejoras en el gobierno de la capital del estado.

“Uno tiene que cuidar que cada peso que invierte arroje los resultados correctos. Eso de que solo porque estamos en el gobierno hay que gastar el dinero sin medir los resultados no es mi estilo. Creo en que cada peso que ejecutemos, podamos medir y ver lo que funciona y lo que no. Lo que funciona hay que seguirlo impulsando y lo que no hay que dejarlo”, sentencia.

Vila presume que no necesitó de mecenas para llegar donde está. “Yo no tengo padrinos, simplemente fui a una elección interna para diputado y la gané, y de ahí se desencadenó todo”, explica. Se acercó al PAN, asegura, porque es el partido con el que coincidía en ideario político. Poco antes de ser elegido diputado local por Mérida, en 2012, fue consejero estatal del partido en la entidad, secretario de vinculación de 2008 a 2011 y candidato a presidente del Comité Directivo Estatal en 2011.

No obstante, cuando iniciaba su camino hacia la diputación fue arropado por la ex legisladora y ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Felipe Calderón, Beatriz Zavala Peniche, así como por Renán Barrera Concha, actual candidato del PAN a la alcaldía de Mérida.

Su avance en política fue fluido. Más tarde, las encuestas lo favorecieron para contender por la candidatura a la alcaldía de Mérida, ciudad que gobernó de 2015 a enero de 2018, cuando pidió licencia para contender por la gubernatura. Para lograr esta candidatura, Vila también presume un camino terso: “Éramos cinco contendientes, pero en mi partido se privilegió el consenso y la unidad”.

Lo cierto es que tras su designación, por lo menos hubo dos rupturas con cinco aspirantes: Joaquín Díaz Mena, Huacho, dejó el partido y se adhirió a Morena como aspirante al gobierno del estado. Además, quien fuera su impulsor, Renán Barrera, se tuvo que hacer a un lado para permitir a Vila la candidatura de unidad.

En su actividad paralela, casi 10 años atrás, Vila fungió como agente de desarrollo para Subway Internacional y representó la marca en Ciudad de México, Campeche, Tabasco y Chiapas. Por eso, en su discurso incluye siempre la importancia de impulsar el apoyo empresarial. “Yucatán es un estado donde se puede venir a invertir, donde vamos a dar las condiciones necesarias. Los gobiernos no creamos los empleos, los generan los empresarios, pero somos los gobiernos los responsables de dar esas facilidades”, apunta.

Cuando Vila habla sobre su experiencia pública, no duda en resaltar las políticas que impulsó para que Mérida sea considerada como la ciudad con mejor calidad de vida del país. Ufano, también resalta el desarrollo y estabilidad de Yucatán; no obstante, afirma que el estado se encuentra justo en el momento de dar un gran salto, donde los rezagos en salud, empleo y educación ya no sean pendientes en la agenda.

¿Por qué aspira a gobernar Yucatán?

Aspiro a que Yucatán pueda alcanzar su máximo potencial; vivimos en un lugar maravilloso de gente honesta, buena, trabajadora, pero aún tenemos muchísimos problemas. Por ejemplo, una madre tiene a su hijo enfermo, lo quiere llevar al centro de salud de su municipio, llega y los fines de semana no encuentra doctores, ahí tiene que esperar un vehículo de traslado si es que lo encuentra, ir a otro municipio a que les den la consulta. Yo creo que ese es el Yucatán que merece mucho más, con el que no nos queremos conformar. Estamos en un momento de dar un gran salto. Somos un estado con seguridad, con calidad de vida. Podemos ser un estado líder, reconocido a escala internacional”.

¿Pese a su reciente incursión en la política, ¿cuenta con el conocimiento de su territorio?

Crecí en Mérida, sin duda es una ciudad muy desarrollada en el norte, pero en el sur existen muchas carencias. Si de algo me he podido dar cuenta es de la necesidad que existe de que no solo en Mérida, sino que en todo Yucatán el sinónimo de ser yucateco es que tengamos oportunidades para salir adelante. Así lo hice cuando fui presidente municipal de Mérida, emprendimos un programa de infraestructura histórica, nunca se habían destinado tantos recursos en el sur de la ciudad y así lo vamos a hacer en todo Yucatán. Creo que por ser empresario me salgo del modelo tradicional de político. Creo que no hay mejor experiencia, antes de ser candidato a gobernador, que ser alcalde de Mérida, una ciudad de un millón de habitantes.

Tiene una amplia experiencia en negocios de comida, ¿cómo se puede aplicar esa experiencia para una tarea como goberpnador?

Toda la experiencia que hemos logrado acumular desde la parte privada, empresarial y como presidente municipal —aunado al tema personal— nos da una buena situación para encabezar al estado. Ser joven me da la oportunidad de tener una visión empresarial, de conocer cuáles son los problemas para generar empleos.

¿Cuáles son las prioridades?

La salud, el empleo y la educación. La salud es un tema apremiante en Yucatán, en todos los municipios me encuentro con que faltan doctores, medicinas, se quejan de que en los hospitales no hay camas. Tenemos a muchos jóvenes con muchas ganas de seguir estudiando, pero no encuentran universidades cerca de sus municipios y tienen que trasladarse a otros lugares; esto genera un costo muy alto para los padres de familia, y muchos jóvenes no pueden seguir estudiando por falta de estas oportunidades. La gente no encuentra empleo, las opciones para trabajar es ir a la ciudad de Mérida o irse a Quintana Roo, esto genera que las familias se vayan desintegrando porque el papá o la mamá que se van a trabajar y solo regresa los domingos”.

Yucatán cuenta con los registros más bajos en delitos de alto impacto en todo el país, ¿cómo lograr que la paz social se mantenga?

Para poder tener una policía honesta y confiable, tenemos que tener agentes contentos. Nosotros nos enfocamos mucho en el tema del factor humano, que puedan tener buenos salarios, buenas condiciones para que su familia tenga educación, vivienda y bien equipados. Hasta ahora no tenemos detectado crimen organizado, afortunadamente; también es un trabajo muy importante de coordinación entre las policías municipales, la policía estatal y las fuerzas armadas”.