En San Lázaro, PRD reclama a presidente de Mesa Directiva

La fracción del PRD hizo un extrañamiento al presidente de la Cámara de Diputados, el priista Edgar Romo, a quien acusó de conducir facciosamente la mesa directiva, luego de que el jueves pasado permitió que la bancada del PRI protestara fuera de tiempo en el pleno para exigir que a Ricardo Anaya que explique el presunto lavado de 54 millones de pesos.

Durante el inicio de la sesión de este martes, el coordinador de la bancada perredista, Francisco Martínez Neri, hizo el llamado, aunque Romo no se encontraba en el salón de sesiones y señaló que la forma en la que condujo los trabajos legislativos de la sesión pasada pasado no contribuye a la armonía del órgano legislativo.

En la sesión del 1 de marzo, minutos antes de que concluyera la asamblea, Romo concedió la palabra a su correligionario Arturo Huicochea, quien a nombre de la fracción del PRI llamó al candidato a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, a aclarar su posición política y jurídica por la que está pasando que, dijo, pone en entre dicho al proceso electoral en su conjunto.

Los priistas también protestaron al pie de la tribuna, donde desplegaron mantas, carteles y hasta un muñeco vestido de preso que desfiló por los pasillos del salón de plenos.

"La fracción parlamentaria del PRD hace un extrañamiento al señor presidente de la Mesa Directiva –que hubiéramos querido que estuviera aquí para escucharnos– en el sentido de que el manejo de una Mesa Directiva de manera oficiosa, como lo hizo el presidente en la sesión del jueves, no contribuye a que haya armonía en el trabajo que debe desarrollarse en esta Cámara.

"Permitir de manera partidista que ingresaran al pleno una serie de elementos materiales para denostar a una persona no contribuye a que las cosas se manejen de una manera correcta en esta Cámara. La sesión había terminado y no fue para en ese momento tomar una decisión y no permitir que a través de la denostación se hiciera un insulto a personas", señaló el líder perredista.

El vicecoordinador de la bancada priista, Armando Luna Canales, afirmó que la sesión del pasado jueves fue imparcial y además se condujo a favor de la oposición.

"Para dejar en claro que la conducción que se hizo el día jueves, incluso creo que tuvo de nuevo una carga de mayor tiempo para los diputados del PRD, para los diputados del PAN, como también sucedió el martes, en el número de intervenciones.

"Entonces, yo lo que creo es que la conducción se está haciendo ya de una manera imparcial, pero sobre todo parcial hacia ellos, donde le están dando una cantidad mayor de espacios", aseguró.













