Mariana Boy promete asesoría legal a afectados del 19-S

Mariana Boy, candidata por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Jefatura de Gobierno, se comprometió a dar asesoría legal a damnificados por los sismos del 19 de septiembre, lo anterior durante un recorrido en el edificio de Zapata 252, inmueble ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez y que resultó afectado por el terremoto.

Informó que tan solo en este lugar son cerca de 400 damnificados a los que la actual administración no les ha dado solución o respuesta, y a la fecha viven en carpas o en otro lugar en lo que se resuelve su situación.

“El gobierno no les ha dado solución, han realizado distintas gestiones, pero el gobierno sólo les da vueltas. Me parece indignante que desde el año pasado el gobierno tiene presupuesto y hasta hoy podemos ver que los recursos no han bajado”, dijo.

Aseguró que los damnificados contarán con el apoyo de abogados del PVEM, además de que darán seguimiento a los procedimientos para que reciban la ayuda.

“Hay cerca de 2 mil inmuebles que no tienen un dictamen, es inaceptable. Sabemos que son muchos, ha habido poca transparencia, poca información y en eso estamos trabajando”, comentó.

Agregó que de presentarse inconsistencias en los procesos “si hay oportunidad de una denuncia vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.