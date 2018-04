Sheinbaum y Barrales son arrogantes: Mariana Boy

Ciudad de México

Ante la comunidad universitaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la candidata a la Jefatura del Gobierno capitalino por el Partido Verde, Mariana Boy Tamborrell, calificó de arrogantes e irrespetuosas a sus contrincantes Claudia Sheinbaum, y Alejandra Barrales, por no atender a la invitación de esa comunidad académica.

"Me parece lamentable y una absoluta falta de respeto a la ciudadanía que Alejandra (PRD) y Claudia (Morena) no se presentarán. La ciudadanía quiere conocer sus propuestas. Es un desprecio a los universitarios que no se hayan presentado", aseguró Boy Tamborrell.

En su intervención, la aspirante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso espacios específicos para las marchas y plantones, de tal manera que no se afecte el derecho de terceros ni de los propios manifestantes, así como para evitar las cuantiosas pérdidas económicas de la ciudadanía.

"Vamos a regular las marchas, de tal manera que se lleven a cabo en lugares donde no entorpezcan la actividad cotidiana de la población", dijo Boy Tamborrell.





