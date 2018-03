Zavala, única independiente que aparecerá en la boleta

México

Solo Margarita Zavala cumple con el umbral de apoyos de ciudadanos para ser candidata independiente a la Presidencia.

El presidente de la comisión de prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif, anunció que Margarita Zavala presentó 870 mil 168 apoyos válidos en 21 entidades, lo cual equivale a 55 por ciento del total de las firmas enviadas a la autoridad electoral.

Mientras, estarían fuera de la boleta por no alcanzar los 866 mil 593 apoyos válidos necesarios, Armando Ríos Piter, con solo 242 mil 642 apoyos en tres entidades, es decir, 14 por ciento del millón 765 mil 599 presentados, y Jaime Rodríguez Calderón, con 835 mil 511 en 17 estados del país, equivalentes a 41 por ciento de los dos millones 34 mil 403 que hizo llegar para acreditar el respaldo ciudadano.

Ríos Piter y Rodríguez Calderón tienen cinco días para demostrar al INE la autenticidad de las firmas. Al ex perredista le faltaron 623 mil 947 firmas para cumplir con el umbral requerido por ley para estar el próximo 1 de julio en la boleta como independiente, mientras el gobernador con licencia de Nuevo León se quedó a 31 mil 82 apoyos.

Zavala alcanzó a cubrir el primer requisito para contender por la vía independiente por la Presidencia de la República, superando apenas por tres mil 575 firmas las 866 mil 593 exigidas.

De esta manera, el INE consideró como no válidas 86 por ciento de las firmas presentadas por Ríos Piter, 59 por ciento de las de Rodríguez Calderón y 45 por ciento de Zavala, por corresponder a “simulación de credencial para votar”, es decir, plantillas con formatos que aparentaban ser una credencial para votar, ser fotocopias y no fotografías de las credenciales originales, o bien no válidos, como documentos de identificación distintos o capturas de pantallas o de monitores de computadoras.

También se desecharon los duplicados, los datos de los ciudadanos que estaban en el padrón, pero no en la lista nominal, las bajas del Registro Federal de Electores y los no encontrados en dicho padrón.

En conferencia de prensa, la consejera Adriana Favela dijo que la Constitución y la ley obligan al INE a garantizar la autenticidad de los apoyos ciudadanos a los candidatos independientes y que “si alguien pensaba que el INE no iba a hacer una revisión seria, se equivocó”.

En tanto que el consejero Nacif dijo que de la revisión de 3.3 millones de firmas presentadas por estos tres aspirantes a la candidatura presidencial independiente se desprenden patrones y pautas que en su momento alimentarán una investigación, pero se trata de que lleguen a la boleta electoral quienes obtuvieron un apoyo genuino de los ciudadanos.

Junto con la consejera Claudia Zavala, Favela y Nacif detallaron que se dará vista a la Junta General Ejecutiva y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para investigar por la vía administrativa y penal estos hechos, incluso al detectar un solo caso de una credencial no auténtica.

“MANO PACHONA”

Rodríguez Calderón advirtió a través de su cuenta de Twitter al INE que no despertó al tigre, sino al “México bronco”, si se confirma su decisión de dejarlo fuera de la boleta por presuntas irregularidades en las firmas recolectadas.

“Con esta decisión, no soltarán al TIGRE, han despertado al MÉXICO BRONCO #INE–QUITATIVO”, publicó en la red social.

Más tarde, en entrevista con Roberto López para MILENIO Televisión, afirmó que “no solo hay mano negra, hay mano pachona” en la decisión de las autoridades electorales de no validar su candidatura presidencial.

Agregó además que las cifras del INE no son contundentes, porque todavía tiene la posibilidad de revisar las firmas que entregó y dijo que hará todo lo necesario para que se respete la voluntad de los ciudadanos que lo apoyaron para participar en la contienda.

En este sentido, aseguró que no va a permitir que el INE se salga con la suya ni que el ex presidente Felipe Calderón se entrometa.

El Bronco cuestionó la decisión de las autoridades de hacer una segunda revisión sin que estuviera nadie presente de su equipo. Y es que según el regiomontano, el propio INE le había validado al menos 1 millón 900 mil firmas.