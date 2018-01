Extradición de César Duarte no debe estar amañada: Zavala

Chihuahua

Tras lamentar los episodios violentos que se registraron en Ciudad Juárez, donde su esposo, el presidente Felipe Calderón Hinojosa instrumentó el programa "Todos Somos Juárez", la aspirante presidencial, Margarita Zavala Gómez del Campo, arribó a esta frontera para pedir el apoyo de los juarenses.

Acompañada del presidente municipal con licencia, Armando Cabada Alvídrez, quien busca la reelección en los próximos comicios, la ex panista dijo: Juárez es una ciudad que le da mucho a Chihuahua y a México y a mí también.

"Personalmente significa mucho para mí, he visto la fuerza y el talante de las familias en momentos muy difíciles y no sólo en los últimos años, sino en lo que históricamente ha significado para la vida de nuestro país, especialmente para la vida democrática del país", apuntó ante los medios en el centro histórico fronterizo.

Afirmó que de ganar las elecciones presidenciales, otorgará un esquema para esta frontera, ya que por sus circunstancias, recibe a "muchos" migrantes mexicanos y centroamericanos, por lo que le interesa más que crezca como un ente para recaudar impuestos.

Durante su visita al centro histórico, donde realizó un recorrido por los mercados cercanos, manifestó su deseo de ganar el próximo 1 de julio, por lo que en esta campaña de recolección de firmas, ocupa su atención a los tres problemas que aquejan a los mexicanos, como la corrupción, inseguridad y la falta de atención a la población vulnerable.

"A mí me toca competir no sólo contra hombres, sino también es cierto que me toca competir con un priista de nacimiento que es Andrés Manuel (López Obrador), con un priista por convicción cómo es (José Antonio) Meade y con un priista de hábitos cómo Ricardo (Anaya)", señaló, para enseguida 'tocar' al ex gobernador César Duarte Jáquez.

"En términos de corrupción, César Duarte (Jáquez) debe ser extraditado y creo que hay un expediente muy fuerte y realmente con líneas bien fortalecidas, así es que es importante que la Procuraduría General de la República actúe en consecuencia y vaya a la cárcel, espero que la extradición no venga amañada", indicó.

Cabe destacar, que a pesar de que la ex primera dama superó las firmas exigidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), en Chihuahua requiere 26 mil 593 firmas y hasta la tarde de este lunes, había registrado el apoyo de 11 mil 142 chihuahuenses, lo que representa el 41.90 por ciento.

Finalmente, el alcalde, dio a conocer que en menos de siete días, superó las firmas exigidas para alcanzar la candidatura a la presidencia municipal de esta frontera, donde de las más de 30 mil firmas que se le piden, logró el registro de más de 55 mil firmas.

MMR