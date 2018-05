¿Apoyo a un candidato? No descarto nada: Zavala

México

La ex candidata independiente Margarita Zavala señaló que no negoció nada para renunciar a su candidatura a la Presidencia, pero también aseguró que no se retira de la política y responde que no le gusta descartar nada a la pregunta de si apoyará a otro aspirante.

Ante la inequidad de la contienda que denunció, y después de evaluar que ya no tenía posibilidades de triunfo, Zavala argumentó el porqué de su dimisión:

“Es un acto de denuncia porque una candidatura independiente, como está expresada y regulada en la ley, está mal planteada y la inequidad va a ser apabullante, y se va a prestar a muchas cosas que no son democráticas”.

La propia boleta electoral, añade, refleja la inequidad de la campaña y de la democracia en el país. “Los tres candidatos de partido aparecen tres veces”.

En entrevista en la que hasta el miércoles fue su casa de campaña en la colonia Del Valle, Zavala explicó que dejó la contienda por responsabilidad y para dejar que sus partidarios voten por quien quieran.

“Quien encabeza un proyecto tiene que revisar constantemente lo que está pasando y con las condiciones en las que estábamos, de inequidad en spots, dinero y ante la falta de una segunda vuelta, para mí era claro que ante esta candidatura los propios ciudadanos ya estaban volteando a ver solo a los representantes de los partidos políticos.

“Por eso decidí hablar con honestidad frente a quienes me siguen, quienes generosamente han apoyado esta alternativa y se iban a enfrentar a un dilema ético de por quién votar y quise dejarlos en libertad”.

Zavala adelantó que seguirá en política:

“No me retiro porque esto es lo que yo sé hacer y no es hora de callar voces, menos frente a lo que estoy viendo en términos de la política en nuestro país. No es hora de arriar banderas, al contrario, de irlas levantando”.

También rechazó que haya decidido dejar la contienda por alguna negociación.

“Fui clarísima en lo que fue mi posición y por eso no negocié nada. La reflexión que hice es que finalmente mis seguidores iban a enfrentar ese dilema entre quién era más probable que gobernara y mi propia alternativa, sentí que estaba obligada a no generarles un dilema ético”.

En cuanto a si apoyará a algún candidato de otro partido, Zavala respondió: “Es un proceso que tengo que cerrar y no me gusta descartar nada, pero la verdad es que como tomé la decisión salió impecable”.

¿A quién beneficia su salida de la contienda? La ex candidata aseguró que a los ciudadanos, porque ahora “estarán más libres en su toma de decisión en un momento tan importante de un proceso electoral que está muy polarizado”.

La noche del pasado miércoles la ex panista reunió a todo su equipo en sus oficinas de la calle San Francisco, incluso a los coordinadores estatales, para notificarles de su decisión y para agradecer el apoyo recibido en 48 días que duró su campaña.

“Cuando anuncié mi renuncia recordaba los rostros de la panista de Yucatán que dio la cara por mí, de un amigo de Quintana Roo, Raúl, que en su red social generaba campaña, de Emilio y Gaby de Tabasco, que dieron la batalla, que hablaban en público.

“Tuve tres ex gobernadores fuera de serie en la vida política del país, que regresaron a la política para construir, Fernando Canales, Lupillo (José Guadalupe Osuna) y Alberto Cárdenas. además de empresarios como Juan Carlos del Río”, recordó.