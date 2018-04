Margarita Zavala critica aval a candidatura de 'El Bronco'

Luego de que el Tribunal Electoral validó la candidatura independiente de Jaime Rodríguez, El Bronco, Margarita Zavala dijo que no está de acuerdo con esta decisión, debido a que genera incertidumbre.

"El propio tribunal decidió lo que quiso, no estoy de acuerdo con la sentencia en términos jurídicos, pero respeto a las autoridades electorales", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Afirmó que la decisión provoca incertidumbre en el proceso electoral, pues, consideró, las autoridades no son equitativas con todos los aspirantes a la Presidencia.

En su cuenta de Twitter, la independiente agregó que le "preocupa la incertidumbre que se está generando en torno al proceso electoral. No podemos tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien".

