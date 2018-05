Las (otras) renuncias de Margarita Zavala

Ciudad de México

Margarita Zavala hizo historia al convertirse en la primera candidata independiente en buscar la Presidencia... hasta hoy, que renunció a sus aspiraciones a 45 días de realizarse la jornada electoral.

En los últimos dos años, Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, renunció primero a sus aspiraciones de encabezar el Partido Acción Nacional (PAN), en el que militó por más de 30 años, luego al partido y ahora a su candidatura.

En Milenio te presentamos la secuencia completa del cisma.

1. Margarita Zavala fue militante panista durante más de 30 años y buscó dirigir a su partido luego de que en 2015 la dejaran fuera de la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal.

2. Luego anunció que buscaría dirigir el PAN y dedicar sus esfuerzos a la reconstrucción del partido cuya dirigencia se renovaría en 2015.

3. Margarita finalmente no se postuló y sólo contendieron Ricardo Anaya Cortés, actual candidato a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, y Javier Corral, gobernador de Chihuahua.

4. En junio de 2015, Margarita Zavala anunció que buscaría la Presidencia de la República.

"En los tiempos que señala la ley electoral buscaré la Presidencia de la República. Construiré de la mano de los ciudadanos un proyecto nacional que congregue a panistas, claro, pero también a quienes han votado por otras alternativas políticas y a quienes han dejado de creer en los partidos (...)".





5. En mayo de 2017, los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, abrieron la puerta para encabezar una coalición que disputara la Presidencia en 2018.

6. Una vez que la coalición fue aprobada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, distintos tiradores exigieron un proceso democrático para elegir a los candidatos, sobre todo a la Presidencia y al gobierno de la CdMx.

7. El gobernador Silvano Aureoles, que hoy apoya a José Antonio Meade; el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y la propia Margarita Zavala exigieron un modelo democrático e incluyente para elegir al candidato, pero no hubo respuesta, salvo la de esperar la convocatoria.

Para que el Frente sea realmente Ciudadano, sus candidatos deben emanar de elecciones abiertas, transparentes e incluyentes. pic.twitter.com/bN3ZjWP9em — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 2 de octubre de 2017





8. En octubre de 2017, frente a rumores sobre la eventual salida del partido, Margarita Zavala acusó a Ricardo Anaya de promover la división al interior: "Llevo dos años buscando diálogo. La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos", escribió en su cuenta de Twitter.

9. El 6 de octubre, Margarita Zavala renunció al partido y aseguró que buscaría competir por la Presidencia como candidata independiente a la Presidencia.

"Me voy sin rencor. Aquí crecí y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Me llevo al PAN en mi corazón y siempre seré panista", dijo en su mensaje.





Hoy quiero compartir con ustedes una de las decisiones más importantes de mi vida. pic.twitter.com/eGrGRXqDZz — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 6 de octubre de 2017

10. El 12 de octubre, la ex panista registró formalmente su aspiración ante el Instituto Nacional Electoral.

11. A pesar de las irregularidades al la obtención de firmas y tras 120 días, Margarita Zavala se convirtió en la única de los aspirantes independientes en obtener el umbral de las firmas necesarias y cumplir además con el requisito de dispersión para figurar en la boleta... hasta que 'El Bronco' obtuvo su lugar con el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

12. A finales de marzo, Margarita Zavala arrancó su campaña en el Ángel de la Independencia y renunció al financiamiento público al que tenía derecho en su calidad de independiente, 7.1 millones de pesos, e inició una campaña para recaudar dinero en redes.

13. Ayer reconoció que por dificultades financieras sus colaboradores llevan más de un mes sin cobrar, pero dijo que no renunciaría.

14. Hoy, a 45 días de la elección finalmente Margarita Zavala dijo 'adiós' a sus aspiraciones.





