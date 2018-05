No declino a favor de ningún candidato: Margarita Zavala

México

Margarita Zavala reconoció que le sería imposible ganar la Presidencia de la República por lo que decidió renunciar a su candidatura independiente.

Sin embargo, dejó claro que no declinará a favor de ningún candidato y señaló que no ha negociado nada con nadie.

"No he negociado nada con nadie, yo no estuve en esta contienda por cargos o posiciones de poder. Estuve con valor y con valores porque quiero lo mejor para nuestro México".

A través de Twiiter, Margarita Zavala hizo un llamado a sus seguidores para que voten en libertad.

"A quienes pensaban votar por mí, les digo: voten en libertad, en conciencia por quien ustedes quieran, los votos son de ustedes, de los ciudadanos, no de los políticos, ni de los líderes, ni mucho menos de los partidos".

Zavala dijo que las condiciones en las que competía eran desiguales, ya que los partidos tienen más de 12 mmdp del dinero púbico para este año, además de los miles de spots en radio y televisión, y ella solo tiene 23.

Zavala lamentó que en el sistema electoral mexicano no exista la segunda vuelta, ya que al dejarlo todo a una sola vuelta, "se suprime la posibilidad de que el ciudadano pueda expresar sus verdades preferencias y se pasa directo a votar únicamente entre quienes aparentan tener más posibilidad de triunfo".

Las condiciones de inequidad y la falta de segunda vuelta, reconoció Zavala, hacen inviable su candidatura independiente.

