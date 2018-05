Margarita Zavala presenta renuncia ante el INE

Ciudad de México

Margarita Zavala presentó formalmente su renuncia como candidata independiente a la Presidencia de la República ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El documento fue entregado a la una de la mañana de este jueves en la Oficialía de Partes del instituto, pero la propia Margarita deberá acudir a la sede central del INE para ratificar la dimisión.

En el oficio, Zavala asegura que la renuncia a su candidatura es resultado de una decisión personal, libre y voluntaria.

La ex panista reconoció la labor del INE en el desarrollo del proceso electoral aunque, dijo, hay enormes retos en términos de recursos públicos y de regulación para la inclusión de los candidatos independientes.

Margarita Zavala agradeció el respaldo de los más de 870 mil ciudadanos para obtener la candidatura independiente.

"Me retiro de la contienda, pero no de la labor política ni renuncio a mi compromiso con las causas de la justicia y libertad por las que he luchado toda mi vida", escribió en la carta dirigida al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.



Les comparto un mensaje sobre la decisión que tomé el día de hoy.https://t.co/rd4BJixA5f — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 17 de mayo de 2018