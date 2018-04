Margarita propone crear oficina de ética en Presidencia

Guanajuato

Ante más de 170 mujeres, Margarita Zavala afirmó que de ganar la Presidencia, será implacable con los corruptos, creará una oficina de ética en la Presidencia y un fiscal anticorrupción por cada entidad de la federación.

TE RECOMENDAMOS: Margarita y 'El Bronco' podrán recibir 422 mdp de privados

Durante un desayuno en León para recaudar fondos para su campaña, Zavala dijo que México “vive un momento crucial en términos electorales: el pasado que tenemos que dejar atrás y un futuro, donde haya solidaridad y certidumbre".

Por ello, llamó a apoyarla en las elecciones para cambiar a México, pues consideró que “hay abandono de las instituciones y deshonestidad de la vida pública”, lo cual, afirmó, se hace notorio en la inseguridad que hay en León.

La ex primera dama dijo que para combatir la violencia, el país necesita de justicia “y no la ley del talión” como proponen otros candidatos.

Al terminar su intervención, uno de los asistentes le dijo que le hubiera gustado verla en el debate con la misma seguridad con la que habló en el desayuno.

“Le decía a una amiga: ¿sabes qué? Voy a votar por AMLO, siempre he votado por el PAN. Me hubiera gustado que el domingo, hubieras capitalizado el debate. Hoy hablaste con mucha seguridad, me hubiera gustado que estuvieras así en el debate. Me gustaría que en los otros debates capitalices el miedo; AMLO es el único que me puede garantizar que el PRI no vaya a estar en Los Pinos, me encantaría que fueras tú", le dijo a la independiente.

Zavala llegó acompañada del ex secretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, José Ángel Córdova Villalobos, originario de León; así como de la ex diputada, Guadalupe Suárez.

"Margarita ha sido una gran defensora de las mujeres; ¿por qué no la han atacado en los debates? Porque no tienen de dónde", dijo Córdova.

TE RECOMENDAMOS: Margarita promete usar "toda la fuerza del Estado" contra el narco

Al término del evento, la aspirante a la Presidencia se acercó a una niña a quien le preguntó qué haría si fuera presidenta. La menor le respondió: "que ya no haya personas malas y ayudar a los pobres".





JASR