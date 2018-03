Margarita no apoya pacto de civilidad entre presidenciables

Ciudad de México

Margarita Zavala, aspirante presidencial independiente, se pronunció por adoptar conductas de civilidad durante el periodo de intercampaña y campaña electoral, en vez de pactos de civilidad.

TE RECOMENDAMOS: Tribunales electorales llaman a la “civilidad”

“Yo no soy muy partidaria de esos pactos de civilidad. Como lo aprendí en mi escuela, en realidad, el respeto al otro, el derecho de los ciudadanos a escucharnos y a pedirnos que aclaremos, que digamos nuestras propuestas, pues depende también del honor de cada candidato y de cada candidata. Entonces, no estoy muy a favor de los pactos de civilidad, sino de las conductas de civilidad”, dijo.

Entrevistada después de su participación en el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, la ex panista consideró que los dimes y diretes que se viven actualmente entre los personajes que participan en la contienda electoral “no es cosa menor” pues se trata de los candidatos presidenciales.

“También los dimes y diretes se dan... si es sobre cosas ciertas, eso es lo lamentable, que se dé sobre cosas ciertas y realmente lo que ha pasado es que es inadmisible todo o casi todo. Es cierto que la PGR jugó un papel que no debería haber jugado así, que en términos jurídicos es una institución de buena fe y así no se hacen las cosas, de publicar videos y demás”, agregó.

TE RECOMENDAMOS: Anaya exige a PGR frenar hostigamiento contra el Frente



La aspirante a la Presidencia dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) fue usada de manera facciosa en contra del candidato del Frente a la Presidencia, Ricardo Anaya, y dijo que los aspirantes deben ofrecer explicaciones.

“También es cierto que un candidato a la Presidencia de la República tiene que explicar y no por pensar distinto a él o no, uno le pueda quitar la responsabilidad de que explique. A mí me parece que el servicio público no da para generar esos millones de pesos o ese tipo de operaciones y que se explique”, dijo.

En su participación en el encuentro, Zavala dijo que en caso de ganar la Presidencia de la República, encabezará una administración con la mayor inversión en infraestructura de la historia en contraste, dijo, con la administración actual.

En respuesta a pregunta de la moderadora del foro, dijo que la inversión en infraestructura debe alcanzar los siete puntos del Producto Interno Bruto y no los 3.5 puntos porcentuales que ahora tiene.

Margarita Zavala dijo que es necesario reconocer que la autoridad tiene más responsabilidad en la corrupción actual que los empresarios.









OVM