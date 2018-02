De que voy a estar en la boleta, voy a estar, promete Zavala

Ciudad de México

La aspirante independiente a la Presidencia, Margarita Zavala Gómez del Campo, continuará recabando firmas hasta el 19 de febrero, la fecha límite establecida por la autoridad electoral, para asegurar su lugar en la boleta.

TE RECOMENDAMOS: Margarita Zavala lleva 850 mil firmas validadas

"Voy a pedir firmas hasta el 19 porque es muy importante que me sigan apoyando los ciudadanos, para compensar muchas cosas, entonces no quiero que a la hora de la hora salga el INE con que le sumas, le restas, le quitas y el número que pensaste entonces ya no...", dijo Zavala en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

La ex panista cuenta con 1 millón 879 mil 806 rúbricas que respaldan su aspiración de las que 1 millón 81 mil 414 ya fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con el corte realizado el 5 de febrero.

Los aspirantes a la Presidencia deben reunir al menos 866 mil 593 firmas de apoyo distribuidas en al menos 17 estados, que en conjunto representan el 1 por ciento de la lista nominal de electores.

"De que voy a estar en la boleta, voy a estar", aseguró.

Hasta ahora, Gómez del Campo ha cumplido el requisito de dispersión en 16 estados, entre ellos Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, México, Zacatecas y Yucatán.

Margarita Zavala dijo que realizará una serie de eventos en la Ciudad de México para reunir firmas: "Voy a ir al parque hundido les pido a los ciudadanos que vayamos, vayamos los puntos donde estamos recogiendo firmas y me apoyen con su firma. Es una forma de decirle a los partidos que no estamos de acuerdo con los partidos", dijo.

TE RECOMENDAMOS: No me equivoqué en dejar el PAN: Margarita Zavala

La ex panista dijo que han corregido las observaciones hechas por el INE sobre las firmas, pero que muchos de los señalamientos realizados sobre la autenticidad se hubieran evitado si el INE hubiera permitido ir a su página y bajar la aplicación.

"En lo que nos han dicho hemos corregido, yo confío en mi equipo en mi brigadistas", dijo.

Sobre las encuestas que en las preferencias del electorado la colocan por debajo de los aspirantes Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala dijo muestran "la violación sistemática de la ley" al permitir la exposición de los aspirantes aún cuando no hubo precampañas porque en los tres casos se trata de aspirantes únicos.

"Usaron recursos públicos e hicieron precampaña porque lo que a mí me tocó hacer por ley es recabar firmas, con una desventaja democrática en términos de uso de recursos públicos y spots de radio y televisión.





OVM